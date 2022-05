Prije odluke Stankica otkrila što će napraviti ako ju Toni izabere: Želim ga upoznati s prijateljima

Prije nego što im je 'Savršeni' rekao svoju odluku finalistice Karolina Ljiljak i Stankica Stojanović pred kamerama RTL-a otkrile su što će učiniti ako Toni odabere jednu od njih, po čemu će pamtiti show i kakvi su im planovi nakon završetka showa 'Gospodin Savršeni'.

- Vjerojatno ću skakati kao malo dijete po njemu. Imam specifične te izljeve dragosti pa ću ga gnjaviti sat vremena sigurno. Imam želju da ga upoznam i sa svojim bliskim prijateljima - rekla je Stankica i otkrila po čemu će pamtiti show.

- Tu je bilo toliko šala, toliko interesantnih scena da… Sad bih mogla da ih danima nabrajam. Ali sigurno ću zapamtiti Bruninu rečenicu, šalu na račun mojih godina, ja trebam sići niz stepenice, a ona meni kaže: 'Stankice, stani! Ne prema svjetlosti nego prema mladosti - ispričala je.

Karolinini planovi su malo ležerniji te se što prije želi vratiti u normalu i nastaviti život izvan showa.

- Imam plan, najvjerojatnije ćemo zajedno otići do stana i tamo biti dva dana i to je to. Nemam nikakav plan, ne mislim ništa više raditi, nikakvi dejtovi, nikakva romantika, sao da se opustim i da mogu dodirnuti da je to to - rekla je Karolina.

- Definitivno će izaći na cestu gdje su ljudi, gdje je sloboda, najvjerojatnije ću otići negdje na kavu, sjesti i gledati ljude kako pričaju slobodno. Pa neki mali shopping - otkrila je Karolina te dodala da će se nakon toga vratiti u Italiju.

Prisjetimo se, Toni je sinoć donio konačnu odluku te zadnju ružu dao modnoj dizajnerici, Stankici. 'Savršeni' joj je priznao da se u nju zaljubio preko ušiju, a njegovom konačnom odlukom bili su zadovoljni i gledatelji ispred malih ekrana.

