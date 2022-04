'Savršeni' je razočaran što ga je Karolina odbila poljubiti: 'Ubija me to, s njom zamišljam obitelj'

U večerašnjoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' djevojke su uživale u kafiću u Bolu na Braču, gdje im se ubrzo pridružio Toni i nakratko popričao s Amrom kako bi raščistili neke njezine nedoumice s prošlog spoja na jahti.

Poslije toga pozvao je Karolinu na spoj, što nije iznenadilo djevojke koje smatraju da je ona miljenica Gospodina Savršenog.

- Među nama je stalno dobra atmosfera, ponekad imamo neke male konflikte, ali to je sve normalno i to jača naš odnos - rekla je Karolina. Toni je odveo Karolinu u školu klesanja u Pučišćima, a zadatak im je bio da isklešu srce u bračkom kamenu.

- Gajim jako ozbiljne osjećaje prema Karolini i s obzirom na cijelu situaciju, dosta mi je čudno da sam se tako brzo uspio povezati tako s nekim kao s njom - rekao je Toni, a i Karolina se ponašala kao da su zaljubljeni par.

Ostale djevojke uživale su na plaži i razgovarale o Tonijevoj odluci da na spoj odvede Karolinu jer je ona zasad najviše puta bila na spoju. Dijana je komentirala kako Toni daje priliku djevojkama koje se uopće ne trude oko njega, a Stankica je stala u obranu Karolini. Također, Stankici nije bila jasna Danijela koja sva cvjeta kad dođe sa spoja, a ako Toni pokloni pažnju nekoj drugoj, onda glumi da ga je prekrižila.

- S jedne strane razumijem Danijelu, ali mislim da se ne bi trebala miješati u Tonijeve odluke - rekla je Amra, a Josipa zaključila: 'Mislim da ste vi sve ljubomorne, skupa sa mnom'.

Na spoju su Karolina i Toni sjedili uz obalu i pričali o njima, poljupcima i Karolininim prošlim odnosima koji su je i učinili povučenijom osobom.

- Ostat ću ovdje dokle god vidim da je prirodno između nas dvoje - rekla mu je i dodala kako bi voljela da stignu do neke 'sigurne faze'. Djelovali su vrlo prisno i Toni je rekao:

- Bez suzdržavanja iskazujemo nježnosti, ali me ubija što još nedostaje taj poljubac - rekao je Toni, no Karolina je priznala da još to ne može napraviti zbog ostalih djevojaka.

- Tražim da to bude posebno i više nego prvi poljubac, želim da naš bude zadnji - iskreno je rekla. Na kraju joj je dao ružu i komentirao da može zamisliti s njom zajednički život i obitelj.

- U jednu ruku me to veseli, a u drugu plaši - zaključio je Toni.

