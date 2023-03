'Savršeni' Mijo otkriva nam sve detalje zaruka: 'Bilo je suza, a svadba će biti već ove godine'

Ariana nije ni slutila što će se dogoditi. Vidi se sve po reakcijama koje su zabilježile sestre. Nitko nije znao osim mojih roditelja koji nisu mogli suzdržati emocije kao i svi prisutni uključujući mene. Išlo je spontano iz srca, rekao nam je Mijo Matić (30), javnosti najpoznatiji kao drugi 'Gospodin Savršeni'. Prije nekoliko godina u showu je tražio svoju srodnu dušu, a sada ju je kako se čini i pronašao jer je 'Savršeni' zaprosio svoju djevojku, Sarajku Arianu Piknjač (26).

'Savršeni' Mijo otkrio nam je kako su tekle pripreme za zaruke.

- Znao sam da ću je zapostiti, samo sam bio strpljiv oko situacije i htio sam iskoristiti najbolji trenutak. Sve je ispalo kako treba - priča nam.

Foto: Mijo Matić/Instagram

Mijo se sada, kaže, osjeća predivno.

- Nema ljepšeg osjećaja od ljubavi. Znam što imam i što želim. Sad ostaje samo vrijeme da pokaže svoje plodove dalje i što možemo skupa kao buduća obitelj - rekao je emotivni Mijo.

Foto: Ariana Piknjač/Instagram

Mijo je držao prsten u ruci, njihovi roditelji su im pljeskali, a Ariana je i zaplakala. Uz svoje najbliže proslavili su zaruke, a Mijo nam je otkrio i detalje s ručka na kojemu je zaprosio svoju dragu.

- Odrasli smo uz puno ljubavi. Oboje cijenimo roditelje i obitelj iz koje smo izašli jer nas je ona oblikovala i usadila svoje vrijednosti i kvalitete. Htjeli mi priznati ili ne sve polazi od roditelja i obitelji koje u kasnijoj dobi sve više primjećujemo. Tako da nije bilo ljepšeg načina za proslaviti ljubav i pokazati koliko se volimo zahvaljujući njima i njihovom odgoju. Malo je sretnih ljudi koji mogu imati tako iskren i otvoren emocionalni odnos s obitelji. Obično se ismijavaju emocije, a naročito ljubav koja je izlizana priča kroz svu kulturu i konzumerizam - ispričao nam je 'Savršeni', a otkrio nam je i da suza radosnica, zagrljaja i poljubaca nije nedostajalo.

Foto: Privatni album

Prije nego što je talentirano glazbenicu pitao želi li se udati za njega, Mijo je održao i govor.

- U govoru sam iznio svoju priču ispočetka, što me sve oblikovalo i kako me to dovelo do trenutka kada sam upoznao svoju srodnu dušu - kada mi se život promijenio i kako je sve povezano do današnjeg dana koji se poklopio s Danom očeva. Imamo sličnu priču jer su nam oba roditelja izgubili svoje očeve rano i nisu se imali kome u ono vrijeme obratiti niti podijeliti ovakve trenutke. Sami su iznijeli sve kako su znali i evo rezultata Ari male iz Sydney i Mije iz Siska - simpatično nam je dodao.

Foto: Privatni album

Pamtit će, kaže, 19.03. kao jedan od najvećih i najznačajnijih u svom životu.

- Drago mi je što se sve poklopilo na Dan očeva i Arianinim nastupom s Maksimom kako bi zaokružili cijelu priču i pokazali što su to sklepali ove old school generacije - rekao je Mijo čija je djevojka Arijana - uspješna flautistica koja je upravo taj dan nastupila s Maksimom Mrvicom u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Foto: Privatni album

Svadbu, kaže nam, spremaju već ove godine, ali ne znaju točan datum.

- Bit će u užem krugu bližnjih. Nešto intimnije - za kraj nam je rekao 'Savršeni' koji je sada pronašao svoju 'Savršenu'.

Foto: Instagram/Mijo Matić

