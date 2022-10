'Savršeni' Mijo proslavio prvu godišnjicu veze, otkrio koliko je sati putovao da upozna Arianu

Mijo Matić (30) poznatiji svima kao 'Gospodin Savršeni' iz druge sezone popularnog televizijskog showa, danas slavi prvu godišnjicu veze s flautisticom Arianom Piknjač (26), a nedavno joj je posvetio i izrazito dirljivu objavu.

Mijo je na Instagram Story podijelio Arianinu objavu za njihovu godišnjicu, ali je dodao svoj komentar.

- Kako sam je pronašao u Sarajevu i osam sati putovao da bi je upoznao? - otkrio je Mijo kako je započela njihova veza.

Dva dana ranije Mijo je podulju objavu na Instagramu posvetio Ariani i koliko mu znači.

- Jedina osoba koju sam pustio najbliže i najduže sebi od kad znam za sebe. Unazad 15+ godina nitko nije imao ovako blizak uvid u sva moja razmišljanja i odnose jer već jako dugo sam uživao u svojoj samoći dok se nije pojavio netko s kim razgovaraš a čuje te, koga slušaš i razumiješ ga - započeo je Mijo uz zajedničku fotografiju na kojoj su oboje u elegantnim izdanjima.

- Nisam se vidio da volim iz svojih slabosti ili onoga što nisam. A nisam sigurno gospodin s vilom i najnovijim autom koji putuje po svijetu. Nisam ni sin jedinac na "cici" mami i tati unazad 10 godina. Nisam ni fitness frik s lažnim libidom, lažnim samopouzdanjem, svrhom i ciljem. Ne idealiziram se ni sa čim vanjskim i s ovog svijeta. Zato je i teško uočiti prave vrijednosti u ovom svijetu i vremenu. Trebalo je vremena i raznih iskustva kako bi izoštrio svoje 'oči', 'uši' i 'jezik' da bi otkrio veličinu - nastavio je Matić.

Mijo je naglasio da mu je od najranije dobila bila bitna njegova individualnost i samostalnost te da je u zadnjih četiri godine koristio javni prostor kako bi se izrazio i, između ostalog, pokazao bliskim ljudima koliko su utjecali na njega i njegov razvoj.



- Bio sam dobar, ali buntovan. Htio sam im pokazati kako donosim odluke, kroz što me život vodi i pokreće i ono najvažnije kako se nosim sa svim time. Od kritika, javnog mišljenja koje se kreira i mijenja pa do poslovanja itd...Rano sam shvatio da sam biram kako živim i s kim živim i da je to sve odraz mene i moje podsvijesti - zaključio je.

Ariana i Mijo su se upoznali na društvenim mrežama, a nakon perioda intenzivnog dopisivanja, 'Savršeni' ju je odlučio posjetiti u njezinom gradu u Sarajevu.

- Mijo me osvojio razigranom dušom, otvorenim umom, humorom, poštovanjem, dubinom razmišljanja, ekspandiranom sviješću, lakoćom duha i toplinom srca - rekla je Ariana za RTL.hr.

Podsjetimo, Ariana je svestrana glazbenica rodom iz Bosne i Hercegovine koja je do 14. godine živjela u Sydneyju u Australiji. Glazbenu karijeru započela je s nepune četiri godine, a prvo je svirala klavir, dok je u srednjoj školi počela svirati flautu zbog koje je i sada poznata.

Arianina dolazi iz glazbene obitelji pa je zato shvatila da je glazba njen poziv, a glazbenu akademiju završila je u Sarajevu. U videima koje snima često se pojavljuje njena sestra Ella koja svira klavir.

- Glazba je emocija, to sam ja, to je dio mene. Bez toga ne mogu zamisliti život - zaključila je Ariana u jednom intervjuu.

