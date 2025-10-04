Obavijesti

Saznali smo što će na Oktobeer Festu nuditi Vinski šator! Ovo je pravi mali raj za sve vinoljupce!

Foto: Promo/Ilustracija

Na 10.000 m² šatora na zagrebačkom Velesajmu, uređenog po uzoru na najveći pivski festival u Njemačkoj, od 10. do 19. listopada očekuju vas rijeke piva i brojne delicije. Osim piva, možete uživati i u vrhunskim vinima

Ovogodišnji Oktobeer Fest, koji će se od 10. do 19. listopada održati na zagrebačkom Velesajmu, nudit će brojna piva i imat će sjajnu gastro ponudu, ali nama je za oko zapeo Vinski šator! Budući da je Hrvatska zemlja vina, istražili smo što će se sve nuditi u ovom kutku, ali i kakva nas zabava čeka upravo u ovom šatoru!

Pošip, Malvazija, Graševina, Škrlet, Muškat, Rizling, Cabernet sauvignon, Pušipel, Žlahtina, Crljenak, Merlot te Pinot crni! Sve su to okusi koji stižu iz svih krajeva Lijepe naše, a zadovoljit će i ona najizbirljivija nepca. Iz Srijema će vas dočekati Vinarija Trs, dok iz Slavonije stiže Krauthaker. Malo zapadnije, iz Moslavine stiže OPG Vrabec, iz Zagorja Vinarija Kopjar, dok s Plešivice dolazi ekipa iz destilerije i vinarije Šoškić. S juga Hrvatske predstavit će se vinari Krolo i Velebna, dok boje Istre brani Vinarija Deklić. 

Foto: Promo/Ilustracija

U Vinskom šatoru čekaju vas i edukativne radionice u kojima će svoja predavanja držati vrhunski somelijeri Ivan Stiblik i Tomislav Jakopović, a svaki dan od 17 do 19 sati čekaju vas i brojni zabavni kvizovi te nagradne igre gdje možete osvojiti i putovanje za dvije osobe u Toskanu. 

Uz fina vina tu vas čekaju i paški sir te Pršutana koja će ponuditi Drniški pršut, a sve to uz moderatora Davora Dretara koji je zadužen za podizanje atmosfere. Dakako ništa ne može bez glazbe, pa tako ni ovaj šator na Oktobeer Festu. Niže vam otkrivamo koji sve tamburaški sastavi stižu na najveći festival zabave u Hrvatskoj. 

VINSKI ŠATOR:
10.10. TS QUERCUS
11.10. TS QUERCUS
12.10. DIVNE GODINE
15.10. TS ĐERAM
16.10. TS ĐERAM
17.10. NENAD KUMRIĆ CHARLIE&TEQUILA BAND
18.10. TS ŽETEOCI
19.10. TS ŽETEOCI

