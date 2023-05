ŠČ mantrom do pobjede: Let 3 sprema se za finale u spa centru

Što drugo raditi prije velikog finala nego opustiti svoje tijelo i glas, a nakon proba u subotu u Liverpoolu, prije Eurosonga Let 3 pohvalio se na koji način se oni pripremaju za nastup koji će im možda biti i pobjednički.

Damir Martinović Mrle objavio je sebe i članove benda kako u spa centru uživaju u masaži, a nije nedostajalo ni malo osvježenja njihovim licima koje će pratiti golima kamera u subotu na finalu.

- ŠČ mantra prije velikog finala, pridruži te se mantri od doma i glasajte večeras - poručio je kratko u opisu, a nije nedostajalo ni riječi podrške ispod nove objave.

- Osjećam se kao da igra reprezentacija večeras, naprijed naši; To je to, idemo do pobjede, ŠČ - pisali su u komentarima vjerni obožavatelji.

Ispod su se našli i komplimenti stranih fanova tako da našim Riječanima ne nedostaje podrške ni s drugog kraja svijeta.

