Atmosfera iz Liverpoola: Letovci su bili gazde u gradu velikih Beatlesa, fanovi okupirali ulice

Na liverpulskom Kraljevskom doku, gdje je smještena Arena, nećete naći ni papirić na kamenom pločniku, ali možda ćete ugaziti u konjsku balegu. No kraj ciglenih zgrada iz viktorijanskog doba to čak izgleda i šarmantno. Na samo finalno jutro Eurovizije, oko 7.30 sati prema lokalnom vremenu, ispred Arene je stajalo troje španjolskih obožavatelja: Julieta, Juan i Maria.

POGLEDAJTE VIDEO:

Doputovali su sinoć, ali ne u Liverpool.

- Manchester, jeftinije je - kažu nam.

Što se tiče smještaja super su prošli, no za jeftiniji prijevoz ih je zeznuo štrajk strojovođa u Manchesteru. Taksi ih je, kažu nam, oderao. Također si nisu mogli priuštiti ulaznice za finale, nego samo za generalnu probu. Cijena ulaznice je 180 funti. Vremenska prognoza je rekla da će biti 18°C i apsolutno pogodila.

Nakon nekoliko dana jakih vjetrova i oblačnog neba, sunce je stiglo u Liverpool. Od prvog polufinala temperature su bile malo niže, no liverpulsku mladež to nije spriječilo da hodaju u kratkim hlačama, mini suknjama, sandalama... Smiješno je vidjeti Skandinavce i Balkance zakopčane do grla kraj djece u kratkim školskim uniformama.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Eurovizijsko selo otvorilo se oko 13 sati. Tjedan dana tamo su nastupali svi polufinalisti i finalisti za sve one koji si nisu mogli priuštiti ulaznice za Arenu. Nastupi su bili besplatni, osim finalnog, koji stoji 15 funti.

U selu u kojem su deset kombija s hranom i cugom danima je najveći red ispred službenog shopa Eurovizije. Prodaju se majice, čarape, privjesci, šalovi, šalice, s logom Eurovizije i zemlje koja se natjecala u showu. Majice stoje od 32 do 60 eura, šalice, čarape i šalovi su 18, a najjeftiniji su privjesci, njih dobijete za šest funti.

- Koliko smo prodali hrvatskih šalova? Hmm. Ne znam, moram pitati kolegu. Najbolje nam prolaze šalice i majice - kaže nam prodavač.

Ugostitelji koji imaju barove blizu Arene i više su nego zadovoljni prometom u zadnjih nekoliko dana.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Uvijek ima posla, ali sad smo baš zaposleni. Sviđa nam se to - kažu nam.

A kome i ne bi. BBC procjenjuje da je Liverpool u zadnja dva tjedna zaradio oko 45 milijuna eura.

Možda jedina mana restorana na Kraljevskom doku je to što nemaju tipična engleska jela. Španjolci, Talijani, Hrvati, svi su htjeli probati tradicionalni engleski doručak ili popularni Fish&Chips, no ovi restorani su nudili najčešće francuska i američka jela. (Liverpool je zbog luke oduvijek bio pod jakim utjecajem američke kuhinje). Razumijemo da Eurosong traje samo tjedan dana u Liverpoolu, ali dajte nam ono što nemamo doma.

Foto: Privatni album

Za dobri engleski doručak trebalo se udaljiti od rijeke Mersey i otići u centar grada. Srce Liverpoola nekome miriše, a nekome smrdi po travi.

Čekajući u redu za Fish&Chips prišao nam je Škot Mike, veliki fan Eurovizije, kad je čuo da kolega i ja pričamo na hrvatskom. Odlučio nam je pokazati svoj posljednji kladioničarski listić

- Kad sam vidio da puno ljudi govori 'ŠČ!', znao sam da moramo staviti lovu na Hrvatsku. Pobjednik će biti Finska, na njih sam stavio najviše, ali 'Traktora' će biti tele vote pobjednik - govori nam Mike.

A tako razmišlja puno ljudi koje smo susreli u Liverpoolu, koji su vidjeli nastup Leta 3 u polufinalu. Tako je i BBC u najavnom tekstu za finale imao fotografiju hrvatskih predstavnika, a mnogi veliki svjetski mediji baš su kroz riječke rokere najavljivali završnu večer. Od polufinalnog nastupa sve se promijenilo, izgledi za Let 3 su porasli, a da su senzacija najbolje se vidjelo na ulicama grada Beatlesa. Barem nakratko, kao da su "gazde" bili Riječani.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Uoči odlaska u dvoranu sreli smo Damira Martinovića Mrleta (61). Ostao je isti...

- Ovo je posljednji put da sam živ, nisam pod stresom, ali lijepo mi je. Ovo su posljednje sekunde mog života. Moj san je ostvaren, svirati na ovako velikom 'light showu', 'guzičenja' je bilo isto puno, 'guzičenje' i 'light show'... Sve mi se ostvarilo. Ovo je veći 'light show' od Pink Floyda - rekao nam je Mrle.

I jučer su im u hotel dolazili obožavatelji i tražili autograme, a Mrle je vrijeme kratio družeći se s dugogodišnjom partnericom Ivankom Mazurkijević (51). Kako i priliči, uživali su u čaju.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Najčitaniji članci