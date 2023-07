Scenarist opleo po Tomu Cruiseu i Nicole Kidman: 'Sve je to bilo zbog karijere, nikakva strast...'

Tijekom svoje veze Tom Cruise (61) i Nicole Kidman (56) zajedno su se pojavili u tri filma: Days of Thunder, Far and Away i u posljednjem filmu Stanleyja Kubricka, Eyes Wide Shut.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sada je Frederic Raphael, Oscarom nagrađeni scenarist erotske drame iz 1999., oštro napao nekadašnji glumački par u svojoj posljednjoj knjizi Last Post, kako piše New York Post.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Raphael, koji danas ima 91 godinu, u knjizi govori o svom burnom iskustvu rada s Kubrickom na zagonetnom filmu u kojem su Cruise i njegova tadašnja supruga Nicole glumili.

U svojoj knjizi koja je strukturirana poput imaginarnih pisama ljudima koji su utjecali na njegovu karijeru, scenarist piše Kubricku, optužujući Cruisea, zajedno s Kubrickovom suprugom Christiane Harlan i njezinim bratom Janom Harlanom, da pokušavaju izbrisati njegove doprinose do konačne verzije filma, pa čak i da uređuju sadržaj njegove stranice na Wikipediji.

Foto: Hutchins Photo / ipa-agency.net

- Nikada me nitko nije nazvao lažljivcem kao što su me nazvali klan Harlan i Tom Cruise, egocentrični kontrol-manijak s kojim nikada nisam razgovarao - stoji u njegovoj knjizi.

Nakon što je snimanje završeno, scenarist je optužio glumca da ga je pokušao izmanipulirati ponudom za posao. Također je istražio Cruiseovu povezanost sa scijentologijom, sugerirajući da se glumčeva potreba za kontrolom proteže izvan filmskog seta.

Foto: Profimedia/dpa/Pixsell

- Cruise mi je ipak ponudio posao, ubrzo nakon što smo završili snimanje; bolje me imati na uzici, bez sumnje. S druge strane, čini se da je njemu potrebna kontrola koju nalazi u scijentologiji - piše Raphael.

Foto: Reuters

Raphael dovodi u pitanje i Kubrickovu namjeru da kapitalizira strast i autentičnost Cruisea i Kidman iz stvarnog životu, implicirajući da njihov brak u stvarnosti možda nije bio tako uvjerljiv kao što se očekivalo na ekranu.

- Je li bilo nečeg samo malo naivnog u vašoj ideji da će vam bračni par koji glumi bračni par omogućiti da 'istinu' prenesete na ekran? U jednu stvar možete biti prilično sigurni: što god bračni par javno otkrio o svojoj vezi, oni rijetko kad ispuštaju ključne informacije iz torbe. Jeste li doista mislili da su Cruise i Kidman povezani iskrenom strašću, a ne zagrljeni u karijerističkom spoju? - oštar je slavni scenarist.

Foto: MARIO ANZUONI/Reuters/Hubert Boesel/DPA/PIXSELL

Nakon izlaska filma 1999. godine, brak Kidman i Cruisea je okončan, a nekoliko godina kasnije, australska glumica se 2006. udala za Keitha Urbana.

Iako je velik dio kritike Frederica Raphaela bio usmjeren prema Kubricku i Cruiseu, također je uputio oštru primjedbu i Kidman, dovodeći u pitanje njezinu zvjezdanu moć i nedostatak uspješnih filmova do tog trenutka.

- Kidman je već dugi niz godina zvijezda za mnoge ljude: možete li se sjetiti ijednog njezinog filma koji ste željeli ponovno pogledati? - stoji u njegovom pismu Kubricku.