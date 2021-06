Feđa Isović (56) se u svom posljednjem Facebooku statusu požalio se na neugodno iskustvo koje je doživio na hrvatskoj granici. Autor serije 'Lud, zbunjen, normalan' ispričao je kako mu je onemogućen ulazak u našu zemlju.

- Ponižen i umoran, vraćen sa hrvatske granice u Neumu na put za Rovinj. Ima li ova naša država snage, volje, da protumjerama zaštiti ovo malo ponosa što je ostalo našim građanima? - napisao je scenarist, te kasnije ipak izbrisao status.

Za portal Radio Sarajeva ispričao je kako vraćen je s hrvatske granice u Neumu iako je cijepljen dva puta u travnju. S potvrdom o cijepljenju krenuo je na poslovni sastanak u Rovinj.

- Kada sam stigao do Neuma u pravcu Splita, granična policija mi je zatražila potvrdu o uplaćenom smještaju. Rekao sam im kako idem na poslovni sastanak te da nemam uplaćen smještaj, s obzirom na to da ću odsjesti kod prijatelja Davora Pušića u Rovinju - rekao je Isović.

- Nakon toga su rekli da, ukoliko nemam smještaj, trebam imati papir s pozivom na taj sastanak ali koji traje samo 12 sati. Mislim da je to jako malo vremena i da je to nemoguće izvesti, s obzirom na to da sam put traje devet sati - ispričao je, te dodao kako je nakon toga bez problema prošao na graničnom prijelazu iz pravca Neuma za Dubrovnik.

- Dakle, dva puta sam jutros ušao u Hrvatsku, ali granični policajac nije htio da me pusti iz pravca Neuma ka Splitu. Hrvatski graničar je rekao kako sa ovim potezom štiti interese Hrvatske. Jako me zanima na koji način oni štite interese građana Hrvatske ukoliko mene ne puste - zaključio je Isović, koji je zbog ove situacije bio primoran pomaknuti sastanak s producentima iz Europe u Sloveniju.