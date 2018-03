Schweinsteiger platio više od 90 tisuća kuna porođaj sina

Bivša tenisačica Ana Ivanović (30) i nogometaš Bastian Schweinsteiger (33) za porođaj svojeg prvog djeteta iskeširali su vrtoglavih 90.000 kuna.

- Kad je shvatio da je Ana odlučna u namjeri da rodi prirodnim putem, Bastian je inzistirao da idu u najbolju kliniku u Chicagu pa je njezinu trudnoću vodio jedan od najpoznatijih ginekologa u Americi - rekao je prijatelj obitelj.

