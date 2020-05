Scott Disick i 16 godina mlađa Sofia prekinuli nakon 3 godine

Scott Disick (37) i manekenka Sofia Richie (21) prekinuli su nakon gotovo tri godine veze, piše Mirror. Šuška se kako 16 godina mlađa manekenka nije mogla podnositi Scottovo ponašanje, a izvor blizak paru tvrdi kako joj je također smetala njegova bliskost s Kourtney Kardashian (41), s kojom ima sinove Masona (10) i Reigna (5) te kćer Penelope (7).

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

- Kourtney joj nije olakšavala, a takvo ponašanje ne možete dugo trpjeti - rekao je izvor. S Kardashiankom je prekinuo 2015., a dvije godine nakon počeo je vezu s manekenkom.

Naime, Scott je ovisan o alkoholu i drogama duže vrijeme, a potpuno je izgubio kontrolu nad svojim postupcima prije šest godina kad su mu preminuli roditelji u razmaku od tri mjeseca. I zbog toga je Sofie 'prekipjelo' i nije mogla više biti u takvoj vezi. Osim toga, priznala je kako su i izolaciju za vrijeme pandemije korona virusa proveli odvojeno.

Foto: Instagram

Disick je nedavno i otišao na liječenje, ali je ubrzo odustao od njega i otišao iz bolnice jer se na društvenim mrežama proširila slika kako ulazi u bolnicu.. No, bliski izvori tvrde kako je Scott i dalje ustrajan u tome da mu bude bolje.

- On će napraviti sve što je u njegovoj moći da si pomogne, želi biti dobar muškarac i otac, ali da bude negdje gdje 'cure' fotografije o njemu, nije baš sigurno mjesto za njega - rekao je izvor i nastavio:

Foto: Harry Uzoka/Instagram

- On mora biti negdje gdje se poštuje privatnost i gdje može raditi na tome da poboljša ono što na sebi želi popraviti. Do tamo ne može doći ako on nije siguran, a to je razlog zbog kojeg je otišao iz bolnice.

