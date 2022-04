Scott Disick nasmijao fanove objavom nakon što je saznao da mu se još jedna bivša zaručila

Bivši dečko Kourtney Kardashian (43), Scott Disick (38), našalio se na vlastiti račun na društvenim mrežama nakon što je njegova bivša djevojka, Sofia Richie (23), objavila zaruke s Elliotom Graingeom. Disick je s Sofijom bio nakon Kourtney, a ljubav je trajala skoro tri godine. Mnogi su tada na tu vezu gledali kao postupak kojim želi učiniti bivšu ljubomornom.

- Samo mi govorite 'sretno Chuck' - napisao je Scott uz fotografiju na kojoj se vozi u gliseru.

Opis koji je napisao u objavi upućuje na komediju iz 2007. godine 'Good Luck Chuck' u kojoj Dane Cook (50) glumi zubara Charlieja, lika koji otkriva da sve njegove bivše pronalaze 'ljubav svog života' nakon što budu intimne s njim.

Instagram pratitelji Scotta Disicka shvatili su na što se referirao i dobro se nasmijali, a ispod objave su mu ostavili brojne komentare.

- Scott, ti si presmiješan, bar se možeš zezati na račun cijele situacije - napisao mu je obožavatelj, a drugi dodao:

- Iskreno, jako sam sretan zbog Sofie, ali ovo je smiješno.

Podsjetimo, Kourtney Kardashian i Scott bili su zajedno od 2006. godine, a prekinuli su 2015. godine zbog njegovih brojnih preljuba te ovisnosti. Imaju troje djece Masona (12), Penelope (9) i Reigna (7). Veliki dio njihove turbulentne veze gledatelji su svakodnevno mogli pratiti u showu 'Keeping Up With The Kardashians'.

Scott je htio oženiti Kardashianku, ali je ona prosidbe, zbog njegova načina života, odbijala. Kourtney je ljubav, nakon godina propalih veza, pronašla s bubnjarom Travisom Barkerom (46), s kojim je sada zaručena, a planiraju i vjenčanje.

Dvije Disickove ljubavi sada su u sretnim vezama koje će učvrstiti sudbonosnim 'da', a on izgleda ostaje vječiti neženja.

