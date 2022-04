Scott Disick nakon prekida veze s Kardashiankom: 'Izgubio sam najbolju prijateljicu, bolno je'

Bivši dečko Kourtney Kardashian (43) i otac njezine djece, Scott Disick (38) progovorio je o svom odnosu s Kardashiankom te njezinoj vezi s Travisom Barkerom (46).

- Sada kada je Kourtney pronašla svoju sreću s Travisom, koliko god bilo teško, to mi daje prostora da konačno mogu krenuti dalje - izjavio je Scott, Khloe Kardashian (37) tijekom premijerne epizode nove Hulu serije 'The Kardashians'.

Iako tvrdi da se napokon pomirio s gubitkom Kourtney, gledatelji su uvjereni da je jako ljubomoran njezinu sreću. Osim toga, Scott sam tvrdi da se još uvijek bori s osjećajem da je izostavljen od ostatka obitelji.

- Osjećati se izostavljenim i vidjeti da mi više nitko ništa ne govori je jako bolno, pogotovo kada nemam drugu obitelj kojoj bih mogao otići - izjavio je.

- Radije bih bio u blizini svoje obitelji nego da uopće nisam - dodao je Travis koji je krajem 2013. godine izgubio majku, a oca tri mjeseca kasnije.

Scott žali i za prijateljstvom koje je nekada imao s Kourtney.

- Trebalo mi je vremena da se prilagodim zbog emocionalnog gubitka Kourtney, ali još mi je teže što sam ju izgubio kao najbolju prijateljicu. Sada smo zapravo samo dvoje ljudi koji zajedno odgajaju djecu. Rekao bih da je to vjerojatno jedna od težih stvari u mom životu - požalio se Disick.

Kourtney i Travis bili su zajedno od 2006. godine, a prekinuli su 2015. godine zbog njegovih brojnih preljuba te ovisnosti. Imaju troje djece Masona (12), Penelope (9) i Reigna (7). Veliki dio njihove turbulentne veze gledatelji su svakodnevno mogli pratiti u showu 'Keeping Up With The Kardashians'.

