Scott se hvali guzom 15 godina mlađe cure: To je znak da idem

Bivši dečko reality zvijezde Kourtney Kardashian (39) i domaćin po noćnim klubovima Scott Disick (35) do jučer je uživao u odmoru s djevojkom, manekenkom Sofie Richie (20), izvijestio je Daily Mail. Par je uživao na grčkom otoku Mykonos, a Scott se pohvalio slikom guze svoje djevojke.

- Čini se da odlazimo - napisao je Disick koji sebe od nedavno zove biznismenom. Amerikanac je fotografirao Sofiju sleđa dok je na sebi imala obučen samo grudnjak i gaćice te je obula štikle, a ponijela je i torbicu. Par je bio na odmoru kako bi obnovili vezu koju su prekinuli nakratko prošlog mjeseca.

Sofia se naljutila na Scotta jer se viđao s drugim ženama dok je ona htjela da budu monogamni. Biznismen je preklinjao manekenku da mu oprosti nakon što je viđen kako 'plazi' po nekoj ženi tijekom predstavljanja albuma repera Kanyea Westa (41) u lipnju.

- Scott je bio šokiran kada je Sofia ostavila pretpostavivši da je to samo još jedna svađa. Paničario je da neće dobiti novu priliku - ispričao je Disickov prijatelj za The Sun. Javnost je komentirala da je manekenka odlično postupila jer se 'riješila pervertita', no ona mu je ipak oprostila nakon moljakanja.

Sofia i Scott su se spetljali prošle godine na filmskom festivalu u Cannesu i u početku su tvrdili da su samo dobri prijatelji. Manekenkin tata, glazbenik Lionel Richie (69) nije baš naklonjen njihovoj vezi.

- Naravno da me to šokiralo, pa ja sam tata - rekao je Lionel. Strahuje za svoju kćer i otvoreno to priznaje kada ga pitaju što misli o romansi Sofije i Disicka. Požalio se da je prestrašen na smrt.

Scott s bivšom djevojkom Kourtney ima sinove Masona Dasha (8) i Reigna Astona (3) te kćer Penelope Scotland (6).