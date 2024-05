Sea Star 2024. otvorili partyjem dobrodošlice: Unatoč kiši su posjetitelji plesali dugo u noć

Ljeto nam se bliži, a kao savršen uvod u njega zasigurno je Sea Star festival u Umagu, koji se održava od 23. do 26. svibnja. Posjetili smo Sea Star, koji je započeo partyjem dobrodošlice, dan prije službenog prvog dana festivala. Taj su dan publiku zabavljali Mose, Tebra, Mr. Forest & Donnie Darko, slavni DJ-evi koji su se pobrinuli za dobru atmosferu i još bolju glazbu.

Na party dobrodošlice stiglo je možda manje ljudi nego što je bilo očekivano. Međutim, njih nekoliko uspijelo je podignuti atmosferu. Posjetiteljima čak nije smetala niti kiša, koja je počela padati kratko nakon početka tuluma. Upravo zato se prvi dan nisu mogli vidjeti klasični festivalski outfiti, nego kabanice i jakne s kapuljačama.

Foto: Monika Kavedžić/24sata

Posjetitelji su se tako prvu večer zabavljali do dugo u noć te se tako pripremili za glazbeni spektakl koji kreće večeras. Na main stage će danas izaći Deborah De Luca, Hot Since 82, Joker Out i brojni drugi, a posjetitelji će moći uživati na još desetak drugih pozornica.