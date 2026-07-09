Sedmorka iz Porto Morta će u Tvornici koncertno promovirati svoj novi album 'Minimum'

Domaći bend Porto Morto koncertnu promociju albuma “Minimum” održat će u zagrebačkoj Tvornici kulture ove jeseni, u subotu 17. listopada 2026., najavila je LAA agencija. Zagrebačka sedmorka Porto Morto jedan je od najprepoznatljivijih bendova koji gradi svoj zvuk uz detaljno razrađen vizualni izričaj.

U proteklih nekoliko godina prometnuli su se među najuzbudljivija nova regionalna imena kombinirajući žanrove poput progresivnog popa, art rocka do indie elektronike. Na novom albumu, kako kažu, radili su na pjesmama cijelo vrijeme se pokušavajući gurnuti negdje gdje su se prije bojali ići i reći ono što bi inače prešutjeli.

Novi album obilježavaju i brojne suradnje. Najavljen singlovima “Paradoks”, “Na površini”, i “Tu”, na kojoj surađuju s Hiljsonom Mandelom, kao i “Gužva” koji je osvojio je Porina za najbolji video spot, novi album četvrti je u diskografiji Porto Morta s ukupno 17 pjesama. Čine ga i pjesme “Refleks” na kojoj gostuje Cane, “Keš mašina”, “Ništa novo”, “Minimum”, “Intersvijest”, “2D” na kojoj surađuju s Davorinom Bogovićem, “Drag’N’Drop”, “Kofein” uz Tetu Lizu, “Crna rupa”, “Utopija (Svjetlo Placebo)”, “Transformiram”, “Nisam na prodaju” na kojoj surađuju s Bojanom Vunturišević i “Glad”.

Tekst i glazbu na albumu većinom potpisuju Hrvoje Klemenčić i Roko Crnić, koji su zaduženi i za produkciju, a kao dio autorske jezgre ovaj put više nego na ranijim albumima pridružuje im se i gitarist benda Matija Brajković. Na mixu, masteru i koprodukciji je dijelom surađivao Mihovil Šoštarić Lockroom, a u završnoj fazi na mixu i masteru im se pridružuje Filip Motovunski.

Zagrebačka sedmorka Porto Morto, u sastavu Matija Brajković, Antun Aleksa, Hrvoje Klemenčić, Marin Živković, Marijan Uroić Norman, Matej Perić i Roko Crnić, u novo poglavlje rada ušla je glazbeno, vizualno i estetski resetirana. Prilika za to doživjeti bit će u Tvornici kulture na koncertnoj promociji albuma. “Minimum” već dobiva pohvale glazbene kritike koja ističe njegovu "vještinu i ozbiljnost u tandemu s razigranošću", “igranje zvučnosti riječi, stihova i lirike, između dobrog, boljeg i sjajnog”, te ocjenjuje da je to "album paradoksa i vjerojatno “nešto najveće što je bend ikad snimio”.