BORAVAK U BERLINU

Seed Holden zaokružio životno poglavlje objavom albuma 'Seven Years In September'

Sada već davne 2017. godine otišao sam u Berlin studirati glazbenu produkciju i inženjering zvuka. Boravak koji je trebao trajati svega dvije godine pretvorio se u sedam, rekao je

Valpovački kantautor Seed Holden predstavlja novi album Seven Years In September. Album donosi intiman presjek sedmogodišnjeg boravka u Berlinu, gdje se planirani dvogodišnji boravak pretvorio se u sedam godina koje su snažno oblikovale njegov osobni i glazbeni izraz.

- Sada već davne 2017. godine otišao sam u Berlin studirati glazbenu produkciju i inženjering zvuka. Boravak koji je trebao trajati svega dvije godine pretvorio se u sedam. Bilo je ludo i nezaboravno. U ljeto 2024., netom prije odlaska iz Berlina, pričajući i žaleći se jednom prijatelju kako nemam naziv nadolazećeg albuma, pitao me onako usputno koliko već živim u Berlinu; odgovorio sam mu da će biti 'sedam godina u rujnu'. Rekao mi je kako misli da sam upravo našao naziv albuma. Taj frend bio je Austin B - rekao je Seed Holden.

Seven Years In September nastavlja njegov prepoznatljiv indie-folk izričaj, obilježen toplim baritonom, melankoličnim melodijama i introspektivnim tekstovima, uz produkcijski zreliji i slojevitiji zvuk. Album su najavili singlovi Jill On The Windowsill, Searching (For) My North i Gotta Pay My Dues.

Album je tonski snimio, miksao i producirao Ljudevit Ivić (Seed Holden), dok je mastering potpisao Goran Martinac. Vizualni identitet albuma osmislili su Bojan Petovari i Ivana Kučinić, a fotografiju za artwork potpisuje Kalis Katsimbalis.

Seed Holden već je etabliran kao istaknuti domaći kantautor emotivne i autentične poetike, a ovaj album zaokružuje jedno važno životno poglavlje. Album je dostupan na svim streaming servisima.

