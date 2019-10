Šeks i Gobac skupa dočekivali zore nalakćeni na šanku kluba

Samo su se u Saloonu, jednako nalakćeni za šankom, mogli vidjeti Vladimir Šeks i Davor Gobac, Zdenka Kovačiček i Robert Prosinečki. Ni jedan drugi klub bivše zemlje nije se mogao pohvaliti tolikim slavnim gostima. Ući u Saloon 70-ih, 80-ih i 90-ih godina bila je stvar prestiža. Pred klubom su uvijek bili dugi redovi. Rajko Dujmić i Stevo Cvikić u Saloonu su u četiri ujutro napisali “Za dobra stara vremena“.

Foto: Presnimke iz monografije Saloona/Pixsell

Oliver Dragojević je prvi put doživio da mu vlasnik kluba Vlaho Srezović isplati dodatnih 500 njemačkih maraka na već dogovoreni honorar. Tonči Huljić je, piše u monografiji Saloona, prvi platio pozamašni račun kad je klub otvorio terasu, a Dujmić je u Saloonu do jutra slavio momačku. Ulaznica nikad nije bilo dovoljno za, primjerice, tematske večeri, poput Glamour Cafea, Ruby Tuesdaya, Soul Train Cafea, R&B večeri...

Listajući sjajnu monografiju Damira Jiraseka “Saloon” i pregledavajući fotografije, stječe se dojam kakav je to klub bio. Svi koji su nešto značili u javnom životu - glumci, sportaši, političari, pjevači..., bili su u Saloonu.

Foto: Presnimke iz monografije Saloona/Pixsell

- Imali smo prve ploče koje su se tek pojavile u Londonu, cijela estrada kod nas je pjevala, nema tko nije bio. Sandiju smo maksi singl ‘Ljubav za sve’ izdali u Saloonu, kao i prvu kompilaciju ‘Dance manije’ - kaže Maro Srezović.

U klubu su pjevali Mišo Kovač, Josipa Lisac, Dino Dvornik, Oliver Dragojević, Gibonni, ET... Ne nastupiti u Saloonu u to vrijeme značilo je - ne postojati. Kultna diskoteka, koju je 13. veljače 1970. Vlaho Srezović otvorio s partnerom Albertom Papom, nastala je iz “dišpeta“ Pere Zlatara, glavnog urednika nekadašnjeg Plavog Vjesnika. U ljeto 1969. želio je zabaviti se s glumicom Božidarkom Frajt, manekenkom Nušom Marović i TV voditeljem Mićom Orlovićem. Ušli su u tad poznati zagrebački klub i bili zaprepašteni neljubaznošću konobara.

Zlatar se tad zarekao da će osnovati drugi klub u kojemu će slavni gosti, o kojima je Plavi Vjesnik tad pisao, biti vrhunski usluženi. Istovremeno, košarkaški klub Lokomotiva je bio u financijskoj krizi te im je trebao netko poznat i popularan. Peri Zlataru ponudili su mjesto predsjednika kluba, a on njima predložio da se klupske prostorije pretvore u diskoklub i tako dođu do potrebnog novca. Zlatara su, koji dan kasnije, Božidarka Frajt i redatelj Joško Juvančić pozvali u dubrovačku diskoteku Number One na Pilama.

Foto: Presnimke iz monografije Saloona/Pixsell

Za razliku od onog zagrebačkog kluba, dubrovački su mu vlasnici odmah našli stol i popričali s njima. Zlatar je bio oduševljen, takve je ljude htio da vode “njegov” klub. Bili su to Vlaho Srezović i Albert Papo, studenti vanjske trgovine i ekonomije u Zagrebu. Zlataru su se svidjele njihove ideje, način rada i poslovna dovitljivost pa im je ponudio suradnju. Saloon.

- Sve smo radili sami, a pomagali su nam prijatelji. Za materijal smo se zadužili na sve strane. Prva zamisao uređenja bila je prema stripu Asteriks, no to nije bilo lako izvedivo pa sam predložio da se klub uredi u stilu Divljeg zapada. Sami smo napravili tomahavke, lukove i strijele. U klaonici smo kupili glavu vola kako bismo imali originalnu lubanju. Danima se sušila na gradilištu. Iz Londona smo nabavili originalne zastave američkog Sjevera i Juga, izradili tjeralice iz vesterna s imenima tad popularnih ljudi, poput Nikole Plećaša, Voje Šiljka i drugih - prisjetio se Vlaho Srezović.

Na otvorenje je, među prvima, u super kratkoj haljinici došla Zdenka Vučković s tadašnjim zaručnikom Krešimirom Oblakom. Ljupka Dimitrovska nešto je snimala na televiziji, ali je tijekom pauze uzela taksi, prosjedila u Saloonu pola sata i vratila se na snimanje. Jagoda Kaloper je te večeri imala svečanu premijeru filma “Lisice“ Krste Papića.

Ispričavala se što je došla među posljednjima. U klubu su je već čekali Božidarka Frajt, Slobodan Dimitrijević, Silvija Luks, Čedo Komljenović, Drago Bahun... Umjesto Arsena Dedića došao je neki mladić i kucao na vrata na kojima je pisalo Harem. Bio je to Ibrica Jusić, a harem - oznaka za ženski WC. Senzacija otvaranja bila je najava tjednika Start s golom Svetlanom Božić na šanku Saloona, bivšom balerinom novosadskog kazališta.

Foto: Saloon

Druge golotinje, priča Srezović, u Saloonu nije bilo. Djevojke su, kaže, za Glamour Party odjenule jako dekoltirane majice jer su takve fotografije uvijek završile u tisku. Saloon je svaku večer bio krcat, a da tako i ostane, u klub su se uvela i dežurstva poznatih. Među domaćinima su bili Nikola Plećaš, Ana Karić, Božidarka Frajt, Relja Bašić, Irena Uhl, Nuša Marović... Božidarka je predložila da se tamo organiziraju maskenbali, a njezina izjava: “Svatko mora imati masku, a odjeća nije obvezna” i danas se prepričava.

Među najpoznatijim gostima Saloona bili su redatelj Costa Gavras, koji je tvrdio da je Saloon najljepši klub na Balkanu, tenisač John McEnroe, skijaši Ingemar Stenmark, Alberto Tomba... Članovi grupe UB40 naguravali su se s fotografom koji je na podiju uslikao Allija Campbella, frontmena benda u strastvenom plesu s jednom Zagrepčankom. Redari nisu pitali tko je počeo, fotoreportera su grubo izvukli, a iznenađeni UB40 su krenuli za njima braniti fotoreportera. Ali je jednog čak i udario. Kao redari u Saloonu radili su opasni momci sa Sigečice. S njima nije bilo pregovaranja ili vrdanja. Znali su to i gosti koji bi u nekom drugom klubu pod utjecajem alkohola možda i izazvali tučnjavu. U Saloonu su, na sam nagovještaj nereda, bili zamoljeni da napuste klub.

Foto: Presnimke iz monografije Saloona/Pixsell

- Zaštitarskoj tvrtki Klemm to je bio prvi posao. U Saloonu su počeli i ostali do zatvaranja 2011. godine - kaže Srezović.

Ekipa Saloona - garderobijeri, momci na ulazu, redari, konobari, šankeri, skupljači čaša, čistačice, električari, vodoinstalateri - brojila je 50 ljudi. Kad bi nešto jednom zaštekalo, drugi bi uskakao. Sustav kluba je savršeno funkcionirao.

Nije bilo večeri da neka od supruga nije nazvala Saloon i provjeravala muža. Je li još tamo, s kime je... Telefon im nije prestajao zvoniti. Kao najdraže goste ekipa Saloona izdvajala je mirnog i samozatajnog Danijela Prosinečkog, Robertova brata. Nogometaš Fabijan Komljenović nikad nije propustio dati napojnicu. Igor Cvitanović bi došao na šank i častio sve redom.

Elizabeta Gojan je pila samo Jack Daniel’s bez leda, pa je vraćala piće konobarima ako su se zabunili i stavili led. Mirna Berend je imala poseban status. Vlastiti parking, na garderobi posebno mjesto za njezine kapute i vlastito mjesto za šankom. Zabavljalo se i u uredskim prostorijama.

Foto: Presnimke iz monografije Saloona/Pixsell

- U uredima su se pjevači opuštali i pripremali za nastup. Nakon svirke pretvorili su se u VIP lože u kojima su se poznati družili - priča Srezović.

Saloon je bio daleko iznad svih, pa stoga i trn u oku drugih klubova. Sedamdesetih su političari odlučili zatvoriti sve diskoteke jer su tvrdili da “kvare mladež”. Saloon je preživio zbog rupe u zakonu. Ulaznice su mogli naplaćivati ugostiteljski lokali s programom uživo. Zato je preko noći napravljena mala scena na kojoj je svake večeri svirao Željko Krušlin Kruška, a uredili su i veliku kuhinju.

Saloon je volio mijenjati i osvježavati program pa su u njemu često gostovali i glumci s monodramama, bilo je tu modnih revija, promocija... Lupino je u klubu radio fotosessione, u njemu su se slavili rođendani najvećih estradnih zvijezda... Prvi veliki udarac Saloonu stigao je 1979. godine iz Poleta, koji je šminkersku diskoteku prikazao kao leglo zla. Njihova naslovnica iz 1979. godine, s natpisom “Tko dopušta kriminal”, upirala je u Saloon.

Vlaho pamti njihove reportere koji su stajali ispred kluba i brojili posjetitelje, da bi kasnije u poreznom uredu provjeravali koliko je ulaznica prijavljenih kao prodanih.

- Protiv Poleta smo se borili njihovim oružjem - Novim valom. Svi ondašnji bendovi svirali su u Saloonu i dolazilo je sve više mladih - priča.

Foto: Presnimke iz monografije Saloona/Pixsell

S Poletom su se pomirili kad je list slavio 400. broj. U Saloonu, dakako. Pregršt je i anegdota koje se prepričavaju tijekom 40 godina kluba. Posebno se rado sjete one kad Đorđa Balaševića nisu pustili u klub. Balašević je, naime, početkom 80-ih služio vojsku u Hrvatskoj i redari ga u uniformi nisu pustili u klub. Balašević je sjeo ispred i slušao kako unutra pjevaju njegovu “Mirku”. Maro Srezović mu se zbog toga 40 godina kasnije ispričao i darovao mu monografiju.

Srezović se rado sjeti i kako je zbog Ive Sanadera propala promocija Olivera Dragojevića. Sanader je najavio da će doći pa su se pred početak pred Saloonom stvorili policija, Hitna i sva svita automobila. Zakrčili su ulaz i nitko nije mogao autom do parkinga. Uzvanici su se vratili doma, a kad je Sanader došao s 20-ak ljudi, nikakvog druženja nije bilo. Svi su otišli doma. U klubu se rodilo i puno ljubavi. Cobra Balić je tamo upoznao buduću suprugu Milu Elegović, a Sandi Cenov i Branka Bebić u klubu su imali svadbeno slavlje. Silvija Luks i glumac Slobodan Dimitrijević u Saloonu su slavili zaruke, a sve svoje ljubavi u Saloon je dovodila i Severina.

Foto: Presnimke iz monografije Saloona/Pixsell

U listopadu 2013. tvrtka Klokan nasilno je ušla u Saloon tvrdeći da ima pravovaljan ugovor za najam prostora koji su potpisali s KK Cibona, a KK Cibona s Gradom Zagrebom. Sve ugovore je na kraju poništio gradonačelnik Bandić, kad su shvatili da su pogriješili. Ugovor s kojim je provaljeno tri godine kasnije pokazao se nevažećim, a Saloon je u međuvremenu devastiran. Tri godine Srezovići su se borili za svoj klub i napokon su dobili sudsku tužbu prema kojoj im je Saloon vraćen. No problemi time nisu riješeni.

- Nakon pravomoćne presude Županijskog suda i ponovnog vraćanja u vlastiti posjed, zatražili smo od Gradskog ureda dozvolu za ponovni početak rada, odnosno minimalne tehničke uvjete. Nakon predaje dokumentacije i svih atesta, Grad opstruira izdavanje dozvole. Sukladno tome, pravdu smo potražili na Upravnom sudu. Rješenje čekamo već dvije godine i nadamo se da ćemo ga dobiti do 13. veljače - kaže Srezović. Tad će proslaviti 50 godina Saloona...

