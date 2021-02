Nakon veselja zbog nove sezone serije 'Seks i grad' uslijedilo je razočarenje jer u njoj neće biti i Samanthe, odnosno Kim Cattrall (64), a sad su fanovi ljuti i jer je Sarah Jessica Parker (55), koja inače glumi Carrie, potvrdila da će se u seriji govoriti o pandemiji korona virusa.

POGLEDAJTE VIDEO:

- To će očito biti dio priče jer to je grad u kojem ovi likovi žive - rekla je Sarah za američke medije.

Obožavatelji smatraju da je produkcija neosjetljiva s obzirom na to da će i u seriji prikazati globalnu pandemiju koja je mnogima uništila živote, a i zbog koje su mnogi izgubili živote.

- Nitko ne želi gledati koronu na televiziji, pogotovo dok pandemija još uvijek traje - pisali su.

S druge strane, ima i onih koji tvrde da pandemija mora biti dio priče jer se radnja odvija u New Yorku, koji je značajno pogođen virusom.

- New York je imao preko 40 tisuća smrtnih slučajeva uzrokovanih koronavirusom. Tijela su bila složena u kamione ispred bolnica. Bila je to prilično velika stvar. Zašto to ne bi uključili u seriju? Bilo bi čudnije da su pandemiju jednostavno ignorirali - neki su od komentara na društvenim mrežama.

Prva epizoda serije 'Seks i grad' prikazana je 6. lipnja 1998. godine na HBO-u, a posljednja u veljači 2004. godine.