Seks-priznanja slavnih: Imao je veliku nuždu na mojim grudima

Većina celebrityja svoj seksualni život drži podalje od očiju javnosti. Ipak, ima onih koji su otkrili zanimljive pikanterije iz spavaće sobe. Seksanje po cijeli dan, orgije u prirodi i 'zlatni tuš' samo su neke od bizarnosti koje 'poznate face' prakticiraju s partnerima.

Skandalozna starleta Katie Price (41) priznala je da je isprobala 'sve i svašta', a jednom prilikom je rekla da se seksala u kinu ispred drugih ljudi.

- Dvorana je bila puna, a partner i ja smo to polako obavili ispod pokrivača znajući da su svi oko nas - otkrila je.

No to nije jedina bizarnost koju je ova osebujna dama podijelila s javnosti.

- Jednom smo se moja ekipa i ja goli odvezli na mjesto koje se zove Đavolji nasip, a onda smo svi izašli iz auta te smo se seksali vani - poručila je i dodala: 'Krevet meni služi za spavanje, seks se može obaviti bilo gdje'.

Youtuberica Trisha Paytas (31) iz Los Angelesa bavila se prostitucijom prije nego što je postala slavna, a otkrila je koja je bila 'najprljavija' star koju je napravila s klijentom.

- Jedan muškarac je tijekom seksa obavio veliku nuždu na mojim grudima. To nije moj fetiš, ali ako se njemu sviđa... - kazala je i šokirala priznanjem.

Pjevač Justin Bieber (26) otkrio je kako se on i njegova supruga Hailey Rhode Baldwin (23) seksaju po cijeli dan.

- To je sve što radimo i postaje prilično ludo. Doduše, volimo i gledati filmove, ali većinu vremena se seksamo - poručio je.

Bieber je u razgovoru za The Sun kazao da je njegova pjesma 'Take It Out On Me' (hrv. Iskali se na meni) poruka Hailey da pred njim ne mora skrivati frustracije.

- Frustracije i ljutnja s vremena na vrijeme svladaju sve ljude. Poručujem supruzi da se na meni može iskaliti, neovisno o tome što se događa i kako se osjeća. Znate, u krevetu, ako me pratite - rekao je pjevač.

Problematični glumac Charlie Sheen (54) izjavio je da je spavao s najmanje 5000 žena.

- Moje partnerice su rekle da sam toliko dobar pa su me zvale 'strojem' - otkrio je u jednom intervjuu.

Ipak, seks ga je koštao s obzirom na to da mu je kasnije dijagnosticiran HIV.

Glumac Robert Downey Jr. (55) priznao je kako je u mlađim danima bio 'serijski masturbator'.

- To je bilo najbolje što sam mogao. Iskoristio sam svoj spolni organ i 'vozio' ga zbog svega što je vrijedilo - rekao je.

Pjevač Ricky Martin (48) ima neobičan fetiš. Jednom prilikom je otkrio kako partneru voli pružiti 'zlatni tuš', odnosno mokriti po njemu tijekom seksa. Glazbenik je za The Daily Beast rekao da uživa u tome što radi.

- Kada to radite, temperatura tijela i 'zlatnog tuša' vrlo se razlikuju, a to je tako seksi - zaključio je.

