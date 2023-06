Seks se vraća u 'Seks i grad': Već u prvoj epizodi gledatelje iznenadile 'vruće' scene...

Nakon što je prva sezona nastavka popularne serije iz 90-ih 'Seks i grad' mnoge ostavila razočaranima zbog manjka 'vrućih' scena kao što ih je bilo u originalu, čini se da će druga sezona biti nešto drukčija.

Nastavak se, prisjećamo, zove 'And Just Like That' i prati Carrie (Sarah Jessica Parker), Mirandu (Cynthia Nixon) i Charlotte (Kristin Davis) kroz nove prepreke u 50-ima. Početak prve sezone šokirao je gledatelje smrću Carrienog supruga Mr. Biga. Kasnije su se gledatelji razočarali kada je Miranda napustila dugogodišnjeg supruga Stevea zbog romanse s nebinarnom komičarkom Che.

Foto: Screenshot/HBO

Druga sezona serije već u prvoj epizodi imala je nekoliko vrućih scena od svih likova. Prisjetimo se, posljednja sezona je završila poljupcem Carrie i Franklyna, voditelja podcasta na kojem je gostovala, a sada, na početku nove sezone se s njim izležava u krevetu.

Odvjetnica Miranda uživa u jaccuziju sa Che, koju publika nimalo nije zavoljela.

Foto: Screenshot/HBO

Publiku je ovo ljeto najviše razveselio najavljeni povratak Samanthe, koje nije bilo u prvoj sezoni zbog navodne svađe glumice Kim Cattrall s ostatkom postave.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

Novi nastavak, čini se, bit će pun provokativnih scena i razgovora. Za sada su izašle tek dvije epizode, a sljedeće će izlaziti svaki četvrtak na HBO-u.