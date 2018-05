Seksi Albanka i Smith pjevat će himnu Svjetskog prvenstva

Ove će godine službenu himnu Svjetskog nogometnog prvenstva, koje će od 14. lipnja biti u Rusiji, izvesti glumac i glazbenik Will Smith (49), latino-američki pjevač i kantautor Nicky Jam (37), i albanska pjevačica s Kosova Era Istrefi (23).

To je za američki portal Vibe potvrdio i producent DJ Nelson, koji je dodao i da su Smith i Nicky Jam prije par dana zajedno bili u Budimpešti gdje su završili snimanje. Pjesma će se pustiti u javnost 25. svibnja.

Smith je inače kasnih 80-ih i 90-ih godina uz glumu bio i uspješni pop reper, prvo u suradnji s DJ Jazzy Jefom, a kasnije samostalno.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Čak se devet njegovih pjesama našlo na UK Top five, uključujući 'Boom! Shake the Room' i 'Men in Black'. Zadnji je album, 'Lost and Found', Smith snimio 2005., a prošle je godine, ponovno u suradnji s Jazzy Jeffom, snimio i pjesmu 'Get Lit'.

Nicky Jam je poznat po hitovima El Amante i El Perdón, a obje su pjesme na YouTubeu preslušane više od milijardu puta.

Istrefi je zvijezda u usponu čiji je plesni dance hit Bonbon 2016. doživio uspjeh na području Europe, a surađivala je s reperom French Montanom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Na prvenstvu 2014. su Jennifer Lopez i Pitbull izveli 'We Are One' (Ole Ola), a četiri godine prije, 2010., je hit svjetskog nogometnog prvenstva bila Shakirina 'Waka Waka'.