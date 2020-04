Seksi doktor iz realityja: 'Sada su mi smjene najteže u životu'

Bivša zvijezda emisije 'Love Island', liječnik Alex George (27) jutros je u emisiji 'Capital Breakfast' nastojao utješiti slušatelje koji su zabrinuti oko trenutne situacije s korona virusom.

Brojni slušatelji tražili su ga za savjet kako se ponašati. Jedan od njih bio je posebno zabrinut i pitao ga je ako je bolje sada zaraziti se virusom, a ne sljedeće godine, s obzirom na to da prijeti opasnost kako će se smrtonosni virus ponovno pojaviti. Prema pisanju stranih medija, studije su otkrile kako bi se virus mogao pojaviti ponovno, u još gorem obliku.

- Idealno bi bilo da što više ljudi poprimi blaži oblik virusa. Kada bi se on ponovno pojavio, oni bi na njega bili imuni. To bi značilo da bi bilo najbolje da većina ima virus bez ikakvih simptoma, bez ikakve boli. To želimo da se dogodi. Naravno, tada morate biti u samoizolaciji, bez ikakvog kontakta s drugim osobama - rekao je Alex.

Dodao je kako se podrazumijeva da osoba ne bi trebala izlaziti i namjerno pokušavati 'uhvatiti' korona virus.

- Radimo cijele dane i noći kako bismo osmislili idealno cjepivo koje će pridonijeti imunitetu - zaključio je George. Očekuje kako će u iduća dva tjedna veliki broj ljudi biti zaraženo.

Alex se nedavno javio i putem YouTube videa u kojem je rekao kako im je u bolnici jako teško te da su mu trenutne smjene najgore u životu.

