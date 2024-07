Seksi 'kućanica' oduševila prirodnim izgledom u bikiniju

Eva Longoria (49) krajem travnja se preselila sa suprugom i sinom u Španjolsku, a sada su je fotografi snimili u opuštenom izdanju. Glumica je uživala na plaži u španjolskoj Marbelli, a nosila je dvodijelni crveni kupaći kostim. Svojim izgledom privukla je brojne poglede.

Glumica je svoj outfit upotpunila sa šeširom kako bi se zaštitila od sunca, a na licu je nosila i sunčane naočale.

EXCLUSIVE: Eva Longoria Enjoys The Beach With Her Family In Marbella, Spain - 07 July 2024 | Foto: Profimedia

Mnogi su joj udijelili komplimente.

- Za nju su godine samo broj. Savršeno izgleda - pisali su neki na društvenim mrežama.

Inače, glumica će ove godine proslaviti 50. rođendan, a posljednjih nekoliko godina posvetila se obitelji i odlascima u teretanu. Jednom prilikom je otkrila da joj za održavanje figure itekako pomaže skakanje po trampolinu.

- Jako je zabavno! I dobro je za moja koljena jer sam stara. Nekad sam trčala, više to ne mogu. Trampolin je jako dobar. Odličan je za moje tijelo, pogledajte što mi je napravio - izjavila je svojedobno.

The 77th Cannes Film Festival - Screening of the film "Kinds of Kindness" in competition - Red Carpet Arrivals | Foto: Clodagh Kilcoyne

Prisjetimo se, glumica je stekla slavu glavnom ulogom u 'Kućanicama'. Privatno je sreću pronašla tek u zrelim godinama, u svom trećem braku s meksičkim producentom Joséom Bastónom. Vjenčali su se 2016. godine.