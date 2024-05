Modni Cannes 2024: Prozirni materijali, hrabre kombinacije i ultimativna ženstvenost

Europski crveni tepih nešto je kreativniji, spontaniji i avangardniji od američkog, osjeti se ta nešto slobodnija 'vibra' nego u SAD-u. Naime, ovih dana u Cannes na filmski festival sjatila se sva filmska krema, i američka i europska, stoga u ovih 12 dana šeće tamo niz zvijezda. To znači da su stilisti i dizajnerski timovi imali puno posla uskladiti odjevne kombinacije za svoje popularne klijente, nekima ovisno o filmu, a nekima po želji i preferencijama. Naime, projekcije filmova, crveni tepih, pa i šetnja bulevarom Croisette, sve ovih dana u Cannesu postaje modna pista.

Tu se oblikuju trendovi, neki dolaze da šokiraju, neki da budu elegantni, no svi ovdje imaju svoje mjesto. Ovih dana istaknule su se tamo i tri dame – Bella Hadid, predstavnica svijeta manekenki koje su postale i street-style zvijezde, Eva Longoria, koja također hrabro pokazuje svoje tijelo te slatkica Selena Gomez koja zapravo definira nježnu ženstvenost.

Mnoge od njih iz dana u dan, tijekom boravka u Cannesu, pomno oblikuju vlastiti stil, odnosno to im radi tim stilista i toga se strogo drže. I inače vidimo u Cannesu više golotinje, otvorenosti, eksperimenta, takva je prvenstveno francuska modna scena jer oni imaju mnogo ležerniji pristup, cijene otvorenost prema viđenju ljudskog tijela te to ne smatraju vulgarnim, to je utkano u njihovu kulturu. Zato su prozirne haljine kakvu nosi Bella zapravo dio francuske chic scene – kreaciju potpisuje autentičan francuski brend Saint Laurent. Eterična tekstura koja otkriva tijelo dio je brenda koji je davnih šezdesetih osnovao Yves Saint Laurent i od samih početaka predstavio nešto novo, što pomiče granice.

Njegove su kreacije stvorene da naglase žensko tijelo te je to ostala premisa brenda i do danas, kad kreativno vodstvo potpisuje Anthony Vaccarello. On je Belli osmislio nijansu tamnije bež, koja asocira na boju kože i ujedno smanjuje dojam, baš kao i potpetice boje lakirane čokolade.

Nadalje, prozirnost je igra i Eve Longorije, ovdje se radi o još jednoj 'nude' dress, no njezina kreacija u potpunosti otkriva tijelo te til služi tek kao podloga na koju su aplicirani kristali i šljokice. Uloga tila je da zapravo tek blago prekrije tijelo, a sjaj i glamur definirani su bogatim aplikacijama. Haljinu potpisuje modna kuća Yanina Couture. Ovdje se vidi razlika u 'nude' haljinama – Eva nosi onu koja služi kako bi otkrila tijelo, dok Bella nosi kroj koji kombinira fluidnost tijela i tekstilne forme.

Potpuno je sada drugačiji imidž Selene Gomez koja ovih dana u Cannesu nosi nešto sasvim klasično, fino, riječ je o haljinama koje naglašavaju struk te su nerijetko inspirirane pedesetima. Izgleda poput buketića ruže, a jarka crvena vizualno daje na dojmu. Satenske kreacije poput ove idealne su za razne crvene tepihe, ali i za brojne party situacije, lako se inspirirati.

Kreaciju potpisuje Giambattista Valli, majstor elegancije i ženstvenosti, njegove su haljine kao stvorene za kameru. Cannes očito ima vlastiti modni život, tamo se ovih dana isprepliću brojni stilovi, ne možemo ga definirati kao jedan. No, opet, vrlo je zanimljiv upravo radi te raznolikosti glumaca, ekipa, timova i raznih dizajnerskih opcija.

Modni dizajneri trude se odjenuti zvijezde od jutra do mraka, no posljednjih godina očita je i sve veća kreativnost. Ovih dana tamo se i dnevno događanje čini kao neko večernje, upravo radi note glamura i raskoši koju vidimo. Pomaknute su granice noćnih outfita, oni su atraktivni i na jarkom suncu Azurne obale.

Iako su tu očite i razne modne suradnje te ugovori, ipak činjenica je da su sve to potencijalni trendovi te ih je dobro pratiti, čisto kako bismo bili upoznati sa tim čudesnim svijetom koji je zapravo hibrid zvijezda, ikona stila i raznih dizajnerskih imena, uokviren u san filmskog svijeta.