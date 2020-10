Seksi Nikita 'nabacila' nekoliko kilograma, a bore je ne smetaju

Peta nije pristala na holivudske trentove ljepote, već je prihvatila i ostavila bore koje su se počele nizati. Nakupila je i nekoliko kilograma, no ostala je prepoznatljiva po svojoj plavoj kosi i prodornom pogledu

<p>Glumicu <strong>Petu Wilson</strong> (49) vjerojatno mnogi pamte po ulozi u seriji 'Nikita' koja se pratila krajem 90-ih. Glumila je agenticu <strong>Nikitu</strong>, za čiju se ulogu prijavilo 200 glumica, no producenti nisu dvojili. Odmah su uzeli Petu. </p><p>Tada je još bila studentica glume, a serija joj je donijela veliku popularnost. Snimala se do 2001., a glumica nakon toga nije ostvarila značajnu karijeru. Prije nekoliko godina posvetila se dizajnu donjeg rublja i u Los Angelesu otvorila vlastiti dućan 'Wylie Wilson'. Međutim, zbog pandemije korona virusa je zatvorila trgovinu.</p><p>Inače je pobornica zdravog načina života te obožava ronjenje i jahanje. No danas više nema vitku liniju kao što je imala kada je završila sa snimanjem serije.</p><p>Nije pristala na holivudske trendove ljepote, već je prihvatila i ostavila bore koje su se počele nizati. Nakupila je i nekoliko kilograma, no ostala je prepoznatljiva po svojoj plavoj kosi i prodornom pogledu.</p><p>Osim toga, tajanstvena je što se tiče privatnog života. Poznato je kako kako ima sina <strong>Marlowa</strong> iz veze s redateljem <strong>Damianom Harrisom</strong> (23).</p><p> </p><p> </p><p><br/> </p>