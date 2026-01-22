Seksi odvjetnik iz poznate serije u braku je preko 20 godina, a nikome nije otkrio gdje živi

Profinjeni Harvey Specter jedan je od glavnih likova serije "Suits", a slavni glumac Gabriel Macht na sceni je odmalena. Rano djetinjstvo proveo je u New Yorku gdje je i rođen 22. siječnja 1972. godine, a imao je pet godina kad se s obitelji preselio u Kaliforniju. S osam godina se pojavio u filmu "Why Would I Lie?", za koji je dobio nominaciju za najboljeg mladog glumca. U to vrijeme koristio je ime Gabriel Swann.

Kao dječak se pojavio u nizu filmova i serija, a nastavio je glumiti čitav život. Veliki uspjeh doživio je filmom "The Spirit", koji u vrijeme objave nije postigao velike rezultate na blagajnama kina, no kasnije je postao kultni. U srpnju 2010. objavljeno je kako će se pojaviti kao odvjetnik u seriji "Suits", u kojoj je glumio u 134 epizode kroz devet sezona. Seriju je djelomično i producirao, a pojavio se i u nastavku "Suits LA".

Foto: Chase Rollins

Macht je glumicu Jacindu Barrett upoznao na slijepom spoju 2000., a vjenčali su se četiri godine kasnije. Zajedno su dobili dvoje djece, a unatoč pretrpanim rasporedima oboje su uspjeli održati karijere.

- Obiteljski sam čovjek. Veza sa suprugom i djecom mi je najvažnija - rekao je Macht za Woman's Day još prije deset godina. Par je u stabilnome braku te dosad nisu imali nijednu aferu. U javnosti se rijetko zajedno pojavljuju, no bili su na kraljevskom vjenčanju Meghan Markle i princa Harryja 2018. godine.

- Bio je to predivan dan i drago mi je što sam bio tu za nju i njezinog supruga - rekao je Macht nakon vjenčanja. S Markle se sprijateljio na setu serije "Suits", no nakon vjenčanja krenule su glasine da se distancirala od svih s kojima je bila bliska kada je radila kao glumica.

Foto: (C) OConnor / AFF-USA.com

Macht i supruga odselili su se iz SAD-a 2019. godine, a nikome nisu otkrili gdje.

- Nisam dužan nikome otkriti gdje živimo, drago mi je da privatni život držim dalje od javnosti - rekao je glumac za People prošle godine. Redovito se zbog posla vraća u SAD, no kazao je kako se nema namjeru vratiti za stalno.