Seksi Talijan Morrone: 'Cro Cop mi je super, želim ga upoznati'

<p>Talijansko-poljski film ''365 days'' u lipnju je osvojio titulu najgledanijeg filma na Netflixu. Nastao je na temelju prve knjige iz erotske trilogije poljske spisateljice <strong>Blanke Lipinske</strong>, a nakon što je ekranizacija doživjela veliki uspjeh, ovaj film postao je pravi hit i u Hrvatskoj.</p><p>No komentari su podijeljeni. I dok jedni pišu kako je riječ o ljubavnoj priči koja neodoljivo podsjeća na tribologiju ''50 nijansi sive'' drugi smatraju kako prikazuje nasilje nad ženama i ništa više od eksplicitnih scena grubog seksa. Kritičari su doslovno ''pregazili'' film komentirajući da je postao popularan isključivo zbog pornografskog sadržaja, no kod publike je prošao toliko dobro da je već najavljeno snimanje nastavka.</p><p>Najsvjetlija točka filma, sudeći po komentarima publike, samozatajni je glumac <strong>Michele Morrone</strong> (29) koji je preko noći postao jedan od najpoželjnijih muškaraca na svijetu. U intervjuu za 24sata, šarmantni zavodnik otkrio nam je koliko je ovaj film utjecao na njegov život, kako se planira probiti na svjetsku glazbenu scenu, ali i kada će posjetiti Hrvatsku.</p><p>- Trenutačno se osjećam odlično. No zaokupiram sam poslom. Spavam dobro, ali imam mnogo projekata na kojima trenutačno radim pa slobodnog vremena gotovo pa i nemam - priča nam glumac.</p><p>Iako je trenutačno na vrhuncu svoje karijere, popričali smo i o njegovim prvim koracima, kako u glumačkom tako i u glazbenom svijetu.</p><p>- Glumačka karijera započela je davnih dana. Imao sam 11 ili 12 godina kada sam prvi put stao ispred kamere. U taj svijet ušao sam malen s nadom da ću biti dio magičnog svijeta. Nisam imao veliku strast za glumom u djetinjstvu dok mi je muzika uvijek bila ''u krvi''. No kako to uvijek ide u životu, glazbenu karijeru započeo sam kasnije. Menadžer je moj talent zamijetio na Instagramu, a pravi ''booom'' dogodio se nakon što sam snimio soundtrack za film ''365 days'' - prisjetio se Michele.</p><p>Zanimalo nas je i u kojem poslu više uživa - gluma ili pjevanje?</p><p>- Uhhh jako teško pitanje. To je kao da moram odgovoriti koja pjesma mi je najdraža. Pričamo o dva različita svijeta. Kada snimam film onda se pretvaram da sam netko drugi, a kada radim glazbu to je ono što ja doista jesam. Ne mogu reći da je stvaranje glazbe jednostavan posao, ali ona dolazi direktno iz srca i glave. Na temelju toga mogu reći da se osjećam komfornije u svijetu glazbe - priča nam.</p><p>Inspiraciju ne pronalazi u drugim glazbenicima, a iako je odrastao na Beatlesima i Stonesima, glazbu stvara na temelju vlastitog okruženja i doživljaja. Na pitanje ''Koja pjesma vas može rasplakati'', mišićavi Morrone odgovorio je bez razmišljanja.</p><p>- Moja pjesma ''Dad'' za mene je jako emotivna. Ne mogu reći da doslovno plačem, ali mogu osjetiti bol kada ju poslušam - priznaje glumac koji veliku podršku ima i u Hrvatskoj.</p><p>Morroneu je uslijed gore navedenog filma popularnost naglo porasla. Njegov Instagram profil prije početka prikazivanja pratilo je manje od 200 tisuća ljudi, sada se može pohvaliti brojkom od vrtoglavih deset milijuna. I brojne Hrvatice su među vjernim obožavateljicama koje mu svakodnevno šalju pitanja: ''Kada ćeš doći u Hrvatsku''. Pa smo to odlučili i saznati.</p><p>- Nikada nisam bio u Hrvatskoj, ali imam mnogo prijatelja koji su oduševljeni vašom zemljom. Pričali su mi kako imate toliko lijepe gradove s nevjerojatnim plažama. Trenutačno pandemija korona virusa stvara problem u svijetu, ali čim se situacija smiri, stižem u Hrvatsku na odmor, a možda bude i neki koncert - kaže nam simpatični Talijan.</p><p>Na pitanje prati li rad nekog hrvatskog glumca ili glazbenika, Morrone je odgovorio:</p><p>- Ne, ali zato pratim svog omiljenog borca ikada. Legendarnog Mirka Filipovića. Želja mi je upoznati ga jednog dana - priznaje.</p><p>Zanimalo nas je i s čime bi se bavio kada ne bi bio glumac niti pjevač, a odgovor nas je prilično iznenadio.</p><p>- Bio bih vrtlar. Volim taj posao jer si okružen drvećem i zelenilom, a oko tebe nema puno ljudi i stresa. No film ''365 days'' je promijenio moj život za 180 stupnjeva i sada doista uživam u životu. Imao sam sreće i ne mogu vam opisati koliko sam ponosan što je film još uvijek na vrhu kada je riječ o gledanosti. No ovo je tek početak - rekao nam je za kraj. </p>