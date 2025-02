Selena Gomez i zaručnik otkrili tko je 'kriv' za njihovu ljubav

Pjevačica Selena Gomez (32) nedavno se zaručila s glazbenim producentom Bennyjem Blancom (36), a par je u zajedničkom intervjuu za časopis Interview otkrio kako je za njihovu ljubav najzaslužnija majka pjevačice, Mandy Teefey, koja ih je i upoznala. Podijelili su detalje o svojim počecima i prije nego su zaljubili.

Selena Gomez je imala 16 ili 17 godina kada ju je majka prvi put upoznala s Bennyjem Blancom. U to vrijeme, Selena još nije bila pjevačica, a Benny je tek ušao u glazbenoj industriji.

Majka pjevačice zajedno sa Seleninim očuhom Brianom Teefeyjem, osam godina vodila karijeru svoje kćeri. Svojedobno je organizirala je sastanak Selene i Bennyja..

Foto: AFF/PRESS ASSOCIATION

Njihova veza razvila se kad su počeli zajedno raditi na glazbi. Selena je priznala da je razvila osjećaje prema Bennyju tijekom rada na jednoj pjesmi.

- Bilo je zaista jednostavno. Ušli smo u studio kako bi radili na pjesmi i samo smo razgovarali. Tako je lako bilo za mene - ispričala je za Interview.

Benny je zaprosio Selenu u prosincu 2024. godine, nakon nešto više od godinu dana veze.

Par je 13. veljače izbacio prvi zajednički singl 'Scared of Loving You', a pjesma je najava njihova zajedničkog albuma 'I Said I Love You First', koji bi trebao biti objavljen 21. ožujka. Pjesmu su zajedno napisali s bratom Billie Eilish. Kroz glazbu su autentično ispričali svoju priču - od trenutaka prije nego što su se upoznali, preko zaljubljivanja, pa sve do pogleda u budućnost.

U glazbenom spotu obožavateljima su dali rijedak pogled na njihovu romansu. Stihovima ističu svoju povezanost, na koju će se uskoro zakleti do kraja života.