Američka pjevačica Selena Gomez (29) je tijekom promocije nove serije 'Only Murders in the Building', priznala kako joj je ovo prvi zreliji rad, pa se prisjetila svojih početaka na Disneyu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Vrlo mlada sam svoj život dala u Disney i nisam znala što radim - rekla je Selena.

Gomez je priznala da se ponašala baš kao dijete dok je radila na Disneyjevoj seriji 'Wizards of Waverly Place'.

- Samo sam trčkarala uokolo po setu - rekla je pjevačica.

U seriji igra sa slavnim komičarima, Steveom Martinom (75) i Martinom Shortom (71). Priznaje da je ulogu prihvatila zbog zrelosti lika kojeg igra.

- Zaista je lijepo vratiti se na televiziju i lijepo je glumiti moju stvarnu dob, što se nikada ne događa - rekla je Gomez.

- Ne znam jesam li dobra glumica. Ja samo radim svoj posao - zaključuje Selena.