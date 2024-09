Selenu Gomez nakon objave da ne može roditi žale, ona im je poručila: 'Odje*ite! Borac sam'

Pjevačica Selena Gomez (32) nedavno je otkrila da radi svojih zdravstvenih problema nikada neće moći roditi. Pojedini ljudi su je počeli gledati kao žrtvu jer ima nekoliko dijagnoza, a ona im je kratko proučila da 'odje*u'.

- Ranjivost nije sramota - poručila je pa dodala:

- Da, podijelila sam sa svijetom da ne mogu roditi. Da, podijelila sam i da imam bipolarni poremećaj. Odje*ite! To je moj život. To sam ja. Je*eš sve koji ti kažu da si žrtva. Za mene, ti si borac - rekla je Selena na eventu Women in Film.

- Zato volim biti iskrena. Jer svatko prolazi kroz nešto. Nije mi život savršen. Ja sam ja i to je sve što mogu biti - objasnila je autorica hita 'Who Says' u kojem je poslala sličnu poruku još 2011. godine.

Pjevačica je ranije otkrila da joj je dijagnosticiran lupus, autoimuna bolest u kojoj imunološki sustav postaje hiperaktivan te napada normalno i zdravo tkivo. Selena je u svom dokumentarcu 'My Mind And Me' otkrila i da se bori s bipolarnim poremećajem, a prije dvije godine ja za The Rolling Stone rekla da možda neće moći imati sigurnu trudnoću zbog lijekova koje koristi za tu bolest.

- Nikada nisam ovo rekla, ali, nažalost, ne mogu nositi svoju djecu. Imam brojne medicinske probleme koji bi ugrozili moj život i život djeteta. To je nešto zbog čega sam neko vrijeme tugovala - rekla je za Vanity Fair.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Istaknula je i kako se osjeća blagoslovljeno što danas postoje surogat majke i posvajanje djece te da razmišlja o toj mogućnosti.

- Jako se dobro nosim s tim. Smatram blagoslovom to što postoje divni ljudi voljni sudjelovati u surogatstvu ili posvojenju, što postoje te velike mogućnosti za mene. Zahvalna sam na alternativama za ljude koji silno žele postati roditelji. Ja sam jedna od tih osoba. Jedva čekam vidjeti kako će taj put izgledati, iako će biti malo drugačiji. Na kraju dana, nije mi važno. Bit će moje. Bit će moje dijete - ispričala je Selena, koja je već neko vrijeme u vezi s producentom Bennyjem Blancom.

Foto: Instagram