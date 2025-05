Selma prešla u vodstvo u 'Večeri za 5': 'Nisam očekivala da će napraviti nešto tako jestivo!'

Selma je kuhala treći dan finalnog tjedna ove sezone 'Večere za 5' i s osvojenih 36 bodova prešla u vodstvo. Valentina i Vanja domaćici su za večeru dale po devet bodova, Nina osam, a Milica maksimalnih deset bodova.

Foto: RTL

Pripremu je započela desertom nazvanim 'Jagodica Bobica', a riječ je bila o kolaču s jagodama, koje svih pet djevojaka obožavaju. Slijedila je priprema predjela 'Vegenerijanka', paprike punjene patlidžanom, češnjakom i jogurtom, koje je poslužila s ananasom. Posljednje za pripremu na redu je bilo glavno jelo 'Caripu', purica i umak od gljiva i vrhnja.

Foto: RTL

„Nemam nikakva očekivanja. Ona će mene iznenadili ako nešto napravi i ako joj nešto uspije“, našalila se Milica, a Valentina iskreno rekla: „Ja ne sumnjam u Selmu, ja mislim da će to biti jedna dobra večera.“ U kombiju su djevojke komentirale kako očekuje da će Selma kukati kako joj je bilo teško kuhati, ali kako će hrana biti ukusna, a pogađale su i što će im domaćica pripremiti kao iznenađenje.

Foto: RTL

„Čini mi se da Selma ima blagu tremicu i da je malo umorna, ali je dobro raspoložena“, rekla je Valentina kad je ekipa stigla Selmi. Nakon prigodnog aperitiva posluženo je predjelo, koje je izazvalo različite reakcije. „U predjelu mi se nije svidio ananas,“ rekla je Valentina, a Nini je to bilo najbolje: „Oduševljena sam bila ananasom, ananas je bio hit!“

Foto: RTL

Milica je od čitavog predjela jela samo ananas, Vanja je rekla: „Meni se predjelo nije svidjelo. Nije mi se ništa svidjelo, kad bih mogla pojela bih samo ananas kao Milica“, a Nina, koja je pojela i Miličinu porciju, rekla: „Oduševljena sam Selminim predjelom jer je bilo iznimno sočno, bogato okusom, nije jedna namirnica prevladavala, savršeno se uklapalo sve.“

Ni glavno se jelo nije svim gošćama jednako svidjelo. Vanja je bila oduševljena i posebno joj se svidio umak od gljiva, a Valentina i Nina slagale su se da je umak pretjerano slan. Grožđe u salati uglavnom se nije svidjelo gošćama, a Vanja zaključila: „Hrana je bila izvrsna, ja sam prvi put pojela sve s tanjura.“

Foto: RTL

„Svakako ću pohvaliti da mi izgleda primamljivo i da ću probati desert“, rekla je Milica kad je vidjela kolač, a Nina je komentirala kako joj je sladoled, koji je bio poslužen uz kolač, bolji nego jučerašnji kod Milice. Vanja i Nina tražile su dodatnu porciju kolača, a Milia je rekla: „Okus me iznenadio. Nisam očekivala od Selme da će napraviti nešto tako jestivo.“ „Kolač me baš oduševio“, rekla je Valentina i dodala: „Selma je bilo gostoljubiva. Možda je malo više pažnje posvetila Milici nego nama ostalima za stolom, ali opraštamo joj, to je dio njihove interne zafrkancije.“

Foto: RTL

Nakon večere Selma je podijelila gošćama poklone koji su uključivali gumene bombone i balzam za usne. Zatim su djevojke ustale i zaplesale te komentirale kako je večeras atmosfera bila bolja nego prethodna dva dana.

Foto: RTL

Na kraju je preostalo ocijeniti Selminu večeru. „Devet jer joj je umak od gljiva bio preslan, a ananas joj se nije uklopio u predjelo“, rekla je Valentina, a Vanja joj je također dala devet bodova jer ju je večera oduševila, ali predjelo joj se nije svidjelo. Nina joj je dala osam bodova jer joj je glavno jelo bilo preslano, a Milica maksimalnih deset i još jednom se našalila na Selmin račun: „Ne zato što je bilo fantastično nego se ja bojim Selme pa joj ne smijem dati manju ocjenu.“

Foto: RTL

Sutra će kuhati Valentina, a kako će se njena jela svidjeti djevojkama - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5' od 17.50 na RTL-u! Epizoda je dostupna odmah na Voyo platformi.