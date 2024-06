Sementa Rajhard slavi četvrtu godišnjicu braka: Svadbu imala u dvorcu, pjevala joj i Vanna

Obećaj mi da smo život ti i ja, jedna olujna noć mokra sva od dodira. U meni sve gori pod rukama tvojim, ja umirem sad. Upravo je uz ove stihove pjevačica i glumica Sementa Rajhard Brundula (33) otplesala prvi ples s partnerom, građevinskim poduzetnikom Vanjom Brundulom.

Prije točno godinu dana imali su veliku proslavu i crkveno vjenčanje u dvorcu Oršić u Gornjoj Stubici. Točno kako su i planirali, tri godine nakon što su jedno drugome izrekli 'da' kod matičara. Prisjetila se toga i na svojem Instagramu te napisala: 'I živjeli su sretno zauvijek'.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

- Naš dan prošao je i bolje nešto što smo ga mogli zamisliti. Htjeli smo manju ceremoniju i sve je ispalo baš kako smo željeli. Tijekom ceremonije pjevale su predivne sestre Husar koje oduvijek obožavam, a samu ceremoniju vodio je teolog Andrej Grozdanov. Prvi ples smo zapravo otplesali na kombinaciju dviju pjesama - 'Čarobno jutro' i 'I Will Always Love You', gdje nam se pridružila i naša Stellica - govorila je pjevačica i glumica u lipnju prošle godine za Story.

Pripremila iznenađenje za goste

Vjenčanicu je zapazila čim su je dizajneri Nikica Ivančević i Vjeko Franetović predstavili na internetskoj stranici kao dio nove kolekcije. Odmah je znala da je to-to.

- Imala sam raznih ideja u tom razdoblju o izgledu vjenčanice, ali poznavajući sebe, ono što prvo otkrijem, uvijek je pravi odabir i moram priznati da sam se osjećala jako sretno i lijepo u njoj - rekla je Sementa.

Sa suprugom Vanjom gostima je pripremila iznenađenje. U jednom trenutku stigla je pjevačica Ivana Vrdoljak Vanna, koja je oduševila sve prisutne.

- Obitelj nam je bila na okupu, veselili smo se i to je pravi blagoslov koji nas čini sretnima, a najviše što je naša Stella bila uz nas - isticala je Rajhard Brundula.

Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell

Među mnogim uzvanicima bile su Katarina Baban i Wanda Winter.

Čeka prinovu

Sementa je još 2009. godine nastupala u RTL-ovom glazbenom natjecanju 'Hrvatska traži zvijezdu', a nekoliko godina nakon glumila je u seriji 'Stella'. Po njoj je u travnju 2020. nazvala kćer.

- Oboje smo zaključili da želimo dijete i da smo spremni. Važno je biti psihički spreman za taj korak u životu. Partneri moraju biti svjesni odricanja i najveće promjene u njihovu životu. Smatrala sam da je vrijeme da postanem majka, kao i da moji roditelji uživaju kao baka i djed - govorila je Sementa.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

Za pet mjeseci Stella će dobiti brata.

- Trudna sam. Čekamo našu prinovu, četiri mjeseca je prošlo. Kćerkica zna, jedva čeka, za sada... Naravno da će biti ljubomore, to je normalno, sve joj pokazujemo kako će to biti. Čeka nas uzbudljiva godina - otkrila je Sementa nedavno za Story.

Zagreb: Održan je Story Hall of Fame | Foto: Neva Zganec/PIXSELL