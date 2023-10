Semir iz 'Superstara' o duetu s Joksimovićem: 'To je visoki cilj'

U subotnjoj epizodi ‘Superstara’ brojni su kandidati zaslužili prolazak dalje, no jedan od onih koji su možda najviše oduševili žiri bio je svakako Semir Draganović iz Ključa.

Ovaj 27-godišnji 'Željko Joksimović' iz Bosne i Hercegovine, kako ga je prozvao žiri, izveo je upravo pjesmu ‘Zaboravljaš’ spomenute regionalne megazvijezde i žiri ostavio u apsolutnom emotivnom šoku.

Foto: RTL

- Prezadovoljan sam nastupom, prije svega samim sobom, iznio sam većinu onoga što sam želio prezentirati - kaže Semir.

Foto: RTL

Tijekom njegove izvedbe u showu Filip Miletić čak je i ustao te ga otišao dotaknuti kako bi se uvjerio da pred njima ne stoji maskirani Željko Joksimović, koliko ga je Semirov glas istinski šokirao.

- Pravi je - komentirao je Filip pa dodao:

- Ja sam ti morao prići da vidim je li ispod Željko. Majstore, da ti kažem nešto. Ovo je najveća tišina koju si dobio od svih kandidata. Znaš što to znači? To je kad pjeva genij. Emotivni genij. Prvi put sam se danas naježio. I ostatak žirija složio se s njim i dao mu jednoglasno i ogromno 'DA'.

- Sve ti vjerujem - komentirala je Nika Turković emociju u glasu.

- Naravno da su mi se svidjeli komentari žirija, ne znam može li uopće bolje! Ne znam bih li mogao izdvojiti koga posebno, svi su rekli nešto svoje, i svaka reakcija mi znači. Da, najviše su svi moj nastup povezivali s Joksimovićem... Moja boja glasa je najsličnija njegovoj po prirodi, što god da pjevam, najviše sliči njemu. A igrom slučaja, u showu sam pjevao njegovu pjesmu pa je to još više došlo do izražaja - ističe Semir.

Foto: privatna arhiva

Što se glazbe tiče, Semir privatno, uz Joksimovića, voli slušati i interpretirati Olivera Dragojevića, Dženana Lončarevića i Zdravka Čolića.

- Sve redom emotivni izvođači, u mom viđenju glazbe možda i najbitnija stvar, ta emocija, da preneseš slušateljima ono što pjevaš - dodaje.

Foto: privatna arhiva

A kad je riječ o eventualnom duetu sa Željkom Joksimovićem, Semir skromno ističe:

- To je sreća, to su visoki ciljevi, možda i posljednji neki cilj. Ja svakako prvenstveno nastavljam da radim, da se trudim, da vježbam i pokušam što bolje predstaviti to što radim pa, eto, nadam se najboljem.

Foto: privatna arhiva

Semir ističe kako su reakcije njegovih prijatelja, obitelji i sugrađana sjajne nakon nastupa te da ni običan izlazak iz kuće više ne može proći bez pozdrava, čestitke i bodrenja:

- Reakcije su fenomenalne ovdje, u mom gradu pogotovo, kao i na društvenim mrežama, još se snalazim. Mogao bih samo reći da sam preponosan na svoj grad, ovdje je to baš odjeknulo i baš sam dobivao ogromnu podršku svih sugrađana. Samo mogu reći da sam zahvalan i da ću se još više truditi.

No najvjerniji navijač svakako je njegova supruga. Na pitanje je li ju osvojio glazbom, ostaje pomalo tajnovit.

- Njoj sam sigurno najbolji! A o tome kako smo se upoznali, pa sigurno da je bilo malo pjevanja i tako, ali neću puno otkrivati - zaključuje sa smiješkom.