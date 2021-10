Glumac i glazbenik Rade Šerbedžija (74) nastupao je u Lisinskom, pa usput ispričao publici kako ga je gradonačelnik Vinkovaca primorao da otkaže koncert u tom gradu. Navodno mu je rečeno da kaže kako ne može doći iako to nije bio slučaj. Ubrzo su se oglasili i iz grada.

- O koncertu Rade Šerbedžije u sklopu Filmskog festivala glumca u Vinkovcima razgovarali smo s organizatorima festivala i složili se kako navedeni datum održavanja koncerta nije odgovarajući. Organizator Filmskog festivala glumca jedini je bio u direktnoj komunikaciji, nitko ispred Grada Vinkovaca nije razgovarao s Radom Šerbedžijom. Koncert je planiran u tjednu kada se prisjećamo najveće tragedije hrvatskog naroda u novijoj povijesti, kada u miru i s pijetetom odajemo počast žrtvama Vukovara i našega kraja. Smatram da zbog svih onih koji u studenome dolaze u Vukovar i našu županiju, a time i u grad Vinkovce, kako bi odali počast žrtvi herojskog grada, održavanje koncerata u tom periodu nije primjereno - napisao je gradonačelnik Vinkovaca Ivan Bosančić na službenom profilu.

Šerbedžiji su ponudili novi termin u prosincu, a koncert su okarakterizirali odgođenim, a ne otkazanim. Glumac se nakon toga oglasio na svojoj službenoj Facebook stranici.

- Prije mjesec dana zvali su me organizatori "Filmskog festivala glumca" iz Vinkovaca da povodom zatvaranja festivala i dodjele nagrada 15. 11. održim koncert u kazalištu "Joze Ivakića". Ja sam naravno pristao, jer Vinkovci su moj grad u kome sam odrastao i koji u mome životu ima uvijek posebno mjesto i značaj. Iako je moj koncert, čim je najavljen, bio odmah i rasprodan, zbog, kako su mi organizatori rekli, velikog interesa posebno mlade publike u Vinkovcima, jučer mi je javljeno da je koncert otkazan.

Gradske vlasti su objasnile da se koncert otkazuje zbog osjetljivosti tematskih manifestacija toga tjedna u kojem se koncert trebao održati. Naravno da se ne slažem s takvom odlukom jer je smatram čistim politikantstvom. Moje pjesme propagiraju ljubav, humanizam i blagost i ne mogu nikoga i ništa vrijeđati. Danas su me organizatori zvali i molili me da koncert održim u prosincu... I ja ću to naravno učiniti. Ali ne zbog njih, nego zbog Vinkovčana koji žele doći na moj koncert. Uostalom, kao što je zadatak liječnika da brinu o zdravlju ljudi, zadatak nas umjetnika je da brinemo za duhovno zdravlje ljudi za koje snimamo filmove, igramo kazališne predstave i ponekad pjevamo svoje pjesme - zaključio je Šerbedžija.