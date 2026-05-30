Šeregi pozvao Thompsona da pogleda 'Svadbu', Begonja: Ma nema ti on smisla za humor...

Nisam očekivao takav uspjeh, ali ta brojka i fenomen filma su pokazali da vise ima normalnih nego nenormalnih, rekao je glumac i producent Dragan Bjelogrlić u petak na Sea Star Festivalu u Umagu, gdje je panelom 'Fenomen Svadbe' otvoreno osmo izdanje festivala.

Osim Bjelogrlića, na pozornici su se okupili glumci Rene Bitorajac i Linda Begonja, redatelj Igor Šeregi, direktor Exita Dušan Kovačević te gradonačelnik Umaga Vili Bassanese, a razgovor o velikom uspjehu filma ubrzo se pretvorio u raspravu o stereotipima, podjelama u društvu i odnosima u regiji. Bjelogrlić je pritom otkrio da ga je posebno iznenadio odjek koji je film imao izvan Hrvatske i Srbije.

- Fascinantno je da je 400.000 ljudi gledalo u dijaspori, najviše me iznenadila Slovenija, ali to nažalost govori i koliko ima naših u dijaspori - rekao je.

Rene Bitorajac osvrnuo se na kritike koje su pratile film.

- Ovaj film nije stereotipan i nije baziran na stereotipima. To su najviše koristili oni koji su nas htjeli ocrniti, to su bile kritike temeljene na ‘domoljublju’ s jedne i druge strane. Kritičari s jedne i druge strane su ispali smiješni jer su govorili iste stvari - rekao je pa nastavio: 'Mislim da smo zarobljeni u stereotipima, hranimo se njima, ali dovoljno je bit racionalan čovjek i prosuditi kakav je tko čovjek'.

Redatelj Igor Šeregi otkrio je da nitko nije očekivao da će film izazvati takav interes publike: 'Krenuli smo raditi film da zabavimo ljude, razmišljali smo jesu li replike prebrutalne, ali nisu, iskrene su. Sve nam se ovo dogodilo, taj fenomen. Postalo je više od samog filma. To nam otvara mogućnosti da se i dalje družimo i surađujemo, snimamo Svadbu 2 i Svadbu 3. Film je napisan prije više od 10 godina i mijenjao se, ali srž je ostala ista'.

Linda Begonja smatra da se publika prepoznala u likovima upravo zato što film nikoga ne osuđuje.

- Film ne osuđuje, predstavlja nas takve kakvi jesmo i ne moralizira nas, svi imamo stereotipe. Puno ljudi je prišlo i reklo ja imam takvu prijateljicu, sestru, svekrvu. To je pokazatelj da smo išli u dobrom smjeru - istaknula je.

Svoje viđenje filma podijelio je i gradonačelnik Umaga Vili Bassanese: 'Svadbu sam doživio kao znakovno pismo određenom broju ljudi koji to razumije. Niste svjesni koliko je dubok trag ostavio film. U našem gradu je raznolikost bogatstvo'.

Direktor Exita Dušan Kovačević povezao je poruku filma s idejom na kojoj je nastao novosadski festival.

- Živimo u izmještenoj realnosti u Srbiji. U vašem filmu smo prepoznali ono što mi gradimo. Exit u Novom Sadu je bilo prvo mjesto nakon rata koje je okupilo ljude. To je bilo nesvjesno kako smo povezali regiju i porušili mostove. U Srbiji je Exit na najcrnjoj listi. Film je u Srbiji doživio uspjeh, a Dragan Bjelogrlić je na crnim listima, to jako nervira vladajuće. Svadba je prodala više ulaznica od Thompsona. Ima više normalnih. Moramo natjerati vlasti da prekinu s podjelama. Ljubav je poruka i nove generacije ce donijeti tu promjenu, ali moramo biti glasniji i bezobrazniji od ovih drugih - rekao je, a Begonja je samo molila da prođu Thompsona po broju ulaznica.

Bjelogrlić je zatim govorio o položaju umjetnika u Srbiji: 'Sramota je da se dešava to u Srbiji (blokiranje umjetnika koji podržavaju prosvjede). Uvijek sam išao na to da svaka njihova prijetnja i udarac da im odgovorim, nekad i doslovno. Nema više druge opcije, bar za nas iz Srbije, nego da odgovorimo na svako sijanje straha i da smo spremni da izdržimo i da se borimo kao oni. Da smo spremni da ne posustanemo. Ministarstvo i centar za film dvije godine nisu raspisali natječaj. Postoje glumci, redatelji, predstave koje ne mogu igrati. Ne pamtim takvo nešto ni kod Miloševića ni Tita'.

Pred kraj panela razgovor je ponovno skrenuo prema filmu i Thompsonu.

- Svi bi trebali pogledati ovaj film pa tako i Thompson. Mislim da će se svi zabaviti - rekao je Šeregi.

- On ti nema smisla za humor - dodala je Begonja.

- Stvarno ne znam je li Thompson pogledao film, nije mi javio. Mislim da bi mu bio super film i možda bi još više ljudi trebali pogledati Svadbu pa bi možda drugačije promišljali. Ljubav pobjedi, ne samo u Svadbi, ali put nekad bude težak - zaključio je Šeregi.