Boris Brejcha i spektakl trupa s otvaranja Olimpijade stižu u Umag na osmi Sea Star festival

Već prva najava izvođača osmog Sea Star govori da u svibnju stiže jedno od nezaboravnih izdanja festivala. Glavnu pozornicu u laguni preuzet će maskirano techno božanstvo i jedno od najvećih imena u povijesti žanra – veliki Boris Brejcha! Uz njemačkog superstara, Stella Maris osvojit će i jedinstveni glazbeno-ekološki spektakl Emergency EXIT koji je ove godine svečano otvorio obilježavanje 25 godina EXIT festivala, kao i čuveni Boom u Portugalu. U glavnoj ulozi Emergency EXIT-a je iznimno cijenjeni elektronički producent Satori, a predstavlja kolaboraciju EXIT-a, Boom Festivala i trupe La Fura dels Baus, poznatoj po kreiranju performans spektakla širom svijeta, uključujući i otvaranje Olimpijade! Svoje nastupe potvrdile su dvije izuzetno talentirane glazbenice, američka zvijezda Layla Benitez, wunderkind elektro scene u strelovitom usponu Lanna, kao i niz regionalnih DJ-eva i producenata okupljenih oko Electric Waves bine.

Foto: PROMO

Ovo je tek početak nenadmašnog popisa izvođača i nova imena stižu uskoro! Prvi, limitirani kontingent ulaznica za osmo izdanje Sea Star Festivala kreće u prodaju u utorak, 9. prosinca u 12 sati i bit će dostupne najviše 24 sata ili kraće, ako se količine razgrabe ranije. Sea Star Festival po osmi put stiže u najljepšu lagunu Stella Maris u Umagu. Prvi festival u sezoni održat će se od 28. do 31. svibnja 2026. godine, a uskoro će najaviti još uzbudljivih imena i novosti.

Boris Brejcha glazbom se bavi već gotovo tri desetljeća, a slovi za jednog od najproduktivnijih i najtraženijih svjetskih DJ-eva. Njemački producent i DJ u svojoj diskografiji broji deset albuma i na desetke singlova, DJ mikseva, remiksa i kompilacija, konstantno inovirajući svoj žanr i kreirajući novi zvuk. Boris Brejcha prepoznatljiv je po svom zaštitnom znaku – karnevalskoj masci Jokera koju, zbog ožiljaka i traume iz djetinjstva, nosi od svog prvog nastupa. Kako bi opisao svoj autentični stil, Brejcha je kreirao žanr pod nazivom High-Tech Minimal, a osnovao je i vlastitu diskografsku kuću Fckng Serious što je lansiralo njegovu karijeru među najveće DJ-eve današnjice. Njegovi setovi, poput onog snimljenog za francuski streaming kanal Cercle i seta s festivala Tomorrowland broje više od 140 milijuna pregleda na YouTubeu, a osim milijuna obožavatelja diljem svijeta, njegov status velikana potvrđuje i činjenica da je bio headliner svih značajnih svjetskih festivala od Tomorrowlanda i Coachelle do velike 25. godišnjice EXIT Festivala.

Foto: PROMO

Na osmom će izdanju Sea Star Festivala biti izveden i poseban multimedijalni performans Emergency EXIT, koji je svoju premijeru doživio na ovogodišnjem EXIT Festivalu, nakon čega je izveden i na portugalskom Boomu. Emergency EXIT spaja zvuk, pokret, sliku i sirovu ljudsku energiju u potpuno novo, jedinstveno iskustvo, rušeći granice žanrova i scene. U vremenu očitih klimatskih promjena i njihovih vidljivih posljedica na čovječanstvo i planet, ova izvedba, nastala u suradnji Exita, Boom festivala, renomirane europske trupe La Fura dels Baus zadužene za artistički koncept i ideju predstave, Satorija koji je posebno za ovaj projekt skladao glazbu te Eyesberga koji je kreirao vizuale, poziva posjetitelje na buđenje i akciju. U novom formatu, rušeći četvrti zid, u izravnoj interakciji s publikom Emergency EXIT spaja suvremenu umjetnost s buđenjem ekološke svijesti uz jasnu poruku: „Mir na Zemlji, mir sa Zemljom“. Emergency EXIT podržan je od programa Kreativna Europa.

Prvom valu izvođača pridružuje se i njujorška zvijezda elektronske scene – Layla Benitez. Layla je djetinjstvo provela za DJ pultom, a 2022. godine njezin je potencijal u produkciji i DJ-anju prepoznao i DJ Mag koji joj je dodijelio titulu Future Star. Zvukovno, kreće se u području melodičnog techna i teškog, osjećajnog groovea, a u svoj stil uklapa utjecaje synth glazbe 80-ih, indie dancea i mračnog disca. Svirala je na najvećim festivalima poput Coachelle, Tomorrowlanda i EXIT-a, gradeći svoju reputaciju rezidencijama i nastupima u klubovima diljem Europe. Ipak, njezin je put odredila rezidencija u klubu Space u Miamiju gdje je otvarala za najveće svjetske DJ-eve.

Foto: PROMO

Na Main Stage Sea Stara ove godine stiže i elektro wunderkind Lanna. Svoj je glazbeni put započela sa samo 14 godina kada je ispisala povijest kao najmlađa producentica koja je upala u Beatportovu Progressive-House Top 100 listu. Prošle je godine imala vrlo uspješnu rezidenciju u jednom od vodećih svjetskih klubova Hii Ibiza, u kojemu su je nakon prvog nastupa s manje bine odmah pozicionirali u Main Theater room kako bi nastupala prije Erica Prydza, Dannya Tenaglie, Miss Monique te zatvorila stage nakon Davida Guette i Meduze. Lanna je nastavila nizati uspjehe, pa u svoj rezime može dodati i nastupe na Zamna Tulumu, Junction 2 i Fabric u Londonu, gdje je u krcatom klubu svirala više od pet sati bez prestanka. Posebno se izdvaja i njen nastup na Sziget Festivalu uz Armina van Buurena. Lannu je ove godine Solomunov tim pozvao da bude dijelom DYNAMIC showcasea u hramu elektroničke muzike Exitovoj Dance Areni uz legendarna imena među kojima su Solomun, Mau P, Ogazon, DJ Gigola, Tijana T i brojni drugi, a sljedeće će ljeto otvoriti na glavnoj pozornici Sea Stara.

Sea Star otkriva i prva imena koja će se nasukati na Electric Waves stage: stižu DJ Labud, Herya, INKA, Kim Ono, Lottie, Marcel, Marin Biočić i Sunny Sun.

Osmo izdanje Sea Star Festivala održat će se od 28. do 31. svibnja 2026. u nezamjenjivoj morskoj laguni Stella Maris u Umagu. Kao i dosad, dva glavna dana festivala bit će petak 29. i subota 30. svibnja, dok su četvrtak i nedjelja rezervirani za Welcome Day i After Party. Sea Star ponovno otvara ljeto uz vrhunske svjetske i regionalne izvođače na najljepšim pozornicama na umaškoj obali, prvi red do mora.