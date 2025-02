Serena Williams zaplesala je uz Kendicka Lamara: 'Namjerno je to napravio, prava provokacija'

Show na poluvremenu Super Bowla jedan je od najiščekivanijih i najgledanijih glazbenih događaja godine. Ove godine show je predvodila američka rap zvijezda Kendrick Lamar. On je prvi ikad hip-hop glazbenik koji je imao samostalni nastup na Super Bowl. Imao je i nekoliko gostiju.

Izgleda da glazbenik definitivno nije štedio repera Drakea tijekom svog nastupa na poluvremenu Super Bowla! Otpjevao je pjesmu 'Not Like Us', inspiriranu njihovim sukobom.

Foto: Brian Snyder

Objavljena je u svibnju 2024., a u pjesmi 'Not Like Us' kroz stihove kritizira svog najvećeg rivala. Drake ga je već tužio jer ga u njoj naziva 'certificiranim pedofilom', a reper je istu otpjevao, izostavivši 'ključnu' riječ. Pjesma, obilježena snažnim bas ritmom, odmah se etablirala kao novi amblem rapa američke Zapadne obale.

Neočekivano, uz njega je nastupala i Serena Williams, koja je navodno bila u vezi s Drakeom 2011. godine. Slavna tenisačica imala je svoju plesnu točku.

Mnogi su na društvenim mrežama komentirali kako je to bila dodatna provokacija upućena Drakeu. Neki pišu kako je njezin dolazak bio pun pogodak.