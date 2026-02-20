Sergej Ćetković: Kćeri Lota i Mila moje su najveće kritičarke

Marljiv, šarmantan i zaljubljenik u glazbu, takav je glazbenik Sergej Ćetković (49) već gotovo tri desetljeća. Uz njegove balade mnogi su se zaljubljivali, patili, mirili, ženili i započinjali neke nove životne priče. Upravo s tim pjesmama, koje su godinama obilježavale važne trenutke njegove publike, stiže i u zagrebačku Arenu, gdje će 7. ožujka proslaviti 25 godina karijere i 50. rođendan. Iako iza sebe ima karijeru kakvom se rijetki mogu pohvaliti, simpatični Crnogorac o svemu govori skromno, bez naglašavanja uspjeha i brojki. U razgovoru se najradije vraća glazbi i obitelji, supruzi Kristini, koja mu je od početka najveći oslonac, te kćerima Loli i Mili, danas tinejdžericama i njegovim najiskrenijim kritičarkama.

