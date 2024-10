Sergej Ćetković o Massimu: Nije pristajao na kompromise, točno je znao što želi. Bio je glazba...

Massimovi prijatelji i kolege i ove će godine održati koncert 'Za Massima - Mali krug velikih ljudi 2'. U zagrebačkoj Laubi će njemu u čast nastupati Amel Ćurić, Ivan Dečak, Kaliopi, Martin Kosovec, Meritas, Neno Belan & Leo Rumora, Sergej Ćetković, Zsa Zsa, Željko Joksimović i Predrag Peggy Martinjak te otpjevati hitove koje je Massimo pjevao na svojem najvećem, ali i posljednjem, koncertu u zagrebačkoj Areni.

Osim u Zagrebu, za Massima će se pjevati i svirati u Beogradu 12. studenog u Sava Centru.

Sergej Ćetković nastupio je i na prvom koncertu u sjećanje na ovog neponovljivog umjetnika, a uoči ovogodišnjeg nastupa je poručio kako je Massimo u svemu ostavio dubok i neizbrisiv trag.

Zagreb: U Laubi održan koncert za Massima pod nazivom "Mali krug velikih ljudi" | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Svojom karizmom, muzikom, riječima koje su svakim njegovim intervjuom odzvanjale, poučne i korisne za sve one koji su ga slušali. Sretan sam što danas mogu stati u taj mali krug velikih ljudi i zahvalan što sam imao priliku upoznati ga, surađivati i s njim podijeliti toliko lijepih uspomena - ispričao je.

Ćetković je autor Massimovog hita 'Nisam spreman', a prisjetio s i njihove suradnje.

- Njegov način da iza svake pjesme stane cijelim svojim bićem. Jak i postojan kao planina. Nije pristajao na kompromise i točno je znao što želi. On je živio za glazbu i bio glazba. Njegov rad pratim još od početka moje karijere i uvijek me oduševljavala njegova osobnost i stil. Puno godina kasnije kada se ukazala prilika za suradnju i kada me pitao mogu li za njega napisati pjesmu, jednostavno nisam mogao vjerovati i nisam spavao danima… onda se dogodila pjesma 'Nisam spreman' koju je oživio i donio na svijet toliko iskreno i s toliko energije. Sretan sam što sam imao priliku surađivati s Massimom i što će moja pjesma zauvijek stajati s njegovim potpisom - naveo je.

Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Uoči nastupa na koncertima u zagrebačkoj Laubi i Sava Centru, Sergej je poručio:

"Drago mi je što ću i ove godine imati priliku stati u njegov mali krug velikih ljudi. Uz njegov fenomenalni bend i drage kolege, pjevat ćemo njegove najveće hitove i evocirati uspomene na dragog kolegu Massima."