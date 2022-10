Šerifović otkrila kako se nosi sa stresnim situacijama: 'Ne znam drugačije. Dosta toga me dira!'

Srpska pjevačica Marija Šerifović (37) priznala je u nedavnom intervjuu kako zna biti glasna, ali i ne agresivna, kakvom je mnogi smatraju. Posebice, nakon što je procurila snimka na kojoj udara automobil vidno bijesna.

- Svi misle da sam agresivac i da sam u stanju nekog udariti, a ja sam zapravo samo glasna. Glasno pričam, smijem se, svađam, volim… Ne znam drugačije - objasnila je pjevačica za Novu.rs

Foto: Instagram/Marija Šerifović

Kako je istaknula, rijetko joj dođe 'žuta minuta', ali kada se to dogodi, zna reagirati brzopleto.

- To mi se možda pet puta desilo do sada u životu. To su bile užasno stresne situacije, koje sam nekad znala riješiti, nekada ne. Ipak sam samo osoba od krvi i mesa. Može me dosta toga poljuljati, ljudi me doživljavaju kao bezobraznu, bahatu, drsku, neodgojenu, ali nisam takva. Samo sam brzopleta, nemam živaca i ne volim spore ljude. Ranjiva sam i emotivna, možda sam emotivnija od svakog koga poznajem - priznala je.

Otkrila je nedavno i tko joj pomaže savladati životne situacije.

- Svakodnevno radim na sebi zajedno s terapeutom već dvadeset godina. Borim se da nađem što adekvatnije načine da savladavam život iz dana u dan, da mi bude što bolji i produktivniji. Važno je održavati mentalno zdravlje - ispričala je za isti srpski medij.

Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

