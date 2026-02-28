Serija M*A*S*H upisala se u povijest, a ovo su glumci koji su godinama zabavljali publiku

Serija M*A*S*H postala je prava senzacija čim je emitirana prva epizoda 17. rujna 1972. godine. Larry Gelbart seriju je osmislio na temelju filma iz 1970., a tim liječnika stacioniran u 4077. mobilnoj vojnoj bolnici u Južnoj Koreji zabavljao je publiku kroz čak 11 sezona. Liječnici, medicinske sestre i vojnici pronašli su način da se zabave i na taj način svoju misiju naprave podnošljivom, a publika ih je obožavala.

Serija je osvojila 14 nagrada Emmy, a posljednja epizoda emitirana je 28. veljače 1983. godine. Nezaboravni likovi glumaca Alana Alde i Lorette Swit u seriji su ostali kroz svih 11 sezona, a veliki trag ostavili su i ostali članovi glumačke postave. Evo tko je sve bio među glavnim junacima serije.

Alan Alda (90) glumio je kapetana Benjamina Franklina "Hawkeyea" Piercea u humorističnoj seriji smještenoj u vrijeme Korejskog rata. Alda je šesterostruki dobitnik nagrade Emmy, a osvojio je i Zlatni globus. Alda se pojavio u seriji M*A*S*H od 1972. do 1983. kao glavni kirurg 4077. jedinice. Glumac je i napisao 19 epizoda, uključujući i dvosatnu završnicu pod imenom "Goodbye, Farewell and Amen". Jedini je lik koji se u M*A*S*H-u pojavio kroz svih 256 epizoda.

Nakon uspješnice nastavio je glumiti televizijskog liječnica u seriji "Hitna služba" 1999., a pojavio se i u hitu "The West Wing", gdje je glumio senatora. Glumcu je 2015. dijagnosticirana Parkinsonova bolest, ali je vježbanjem uspio usporiti napredovanje bolesti.

- Moj se život nije previše primijenio. Čitavo vrijeme čitam i pokušavam shvatiti najbolje pristupe svome stanju - rekao je Alda za People. U glumi je aktivan i danas, a jedan od posljednjih projekata mu je Netflixova miniserija "The Four Seasons" iz prošle godine.

Foto: Profimedia

Gary Burghoff glumio je kaplara Waltera Eugenea "Radara" O'Reillyja od 1972. do 1979. godine te se pojavio u 155 epizoda. Burghoff (82) jedini je lik koji je glumio i u filmu i u TV seriji. Burghoffov uspjeh u seriji M*A*S*H donio mu je šest nominacija za Emmy u kategoriji najboljeg sporednog glumca u humorističnoj seriji. Godine 1977. Burghoff je konačno dobio svoju zasluženu nagradu Emmy, koju je u njegovo ime preuzeo kolega Alan Alda.

Nakon što je odradio svoju posljednju epizodu serije, nastavio se pojavljivati u kvizovima kao što su "Match Game", "Hollywood Squares" i "Showoffs".

Loretta Swit je holivudsku karijeru započela kao gostujuća glumica u serijama poput "Hawaii Five-O", "Gunsmoke" i "Mission: Impossible". Godine 1972. Swit je dobila prvu veću ulogu na CBS-u kao bojnica Margaret "Hot Lips" Houlihan. Swit je glumila domoljubnu glavnu medicinsku sestru, ali nije imala prijatelja među bolničkim osobljem. Bila je udana za bojnika Franka Burnsa, kojeg je glumio Larry Linville. Kako je serija odmicala, Switin se lik prilagođavao i stekla je nove prijatelje među kirurzima te osobljem kampa. Swit i Alda bili su jedini članovi glumačke ekipe koji su se pojavili i u pilot epizodi i u finalu serije M*A*S*H. Glumila je u svih 11 sezona, a i nakon što je serija prestala s emitiranjem ostala je na televiziji. Vodila je seriju na Discovery Channelu, a 2008. godine je na Game Show Networku imala posljednji televizijski nastup. Glumica je preminula 30. svibnja prošle godine u 88. godini života.

Jamie Farr najpoznatiji je po ulozi u seriji M*A*S*H kao kaplar koji je pokušao dobiti otkaz noseći žensku odjeću. Kaplar Klinger na kraju je postao jedan od najnezaboravnijih i najomiljenijih likova u hit seriji. Farr (91) bio je jedini član glumačke ekipe koji je služio u Koreji, a identifikacijske pločice koje je nosio u seriji bile su iz vremena provedenog u vojsci. Često su se šalili na njegov račun zbog nazalnog glasa. U jednoj epizodi, Farr se našalio da njegov nos ima vlastiti serijski broj.

Godine 1990. Farr je proslavio svoj broadwayski debi kao Nathan Detroit u seriji "Guys and Dolls", a u tom je trenutku imao 60 godina. Farr je bio voditelj kvizova na Game Show Spectacularu, a pojavio se u hit serijama poput "Twilight Zone", "Dick Van Dyke Show", "The Lucy Show", "I Dream of Jeannie i The Andy Griffith Show". Sa suprugom Joy Ann Richards vjenčao se 1963. godine, a par ima dvoje djece.

Mike Farrell dobio je ulogu kapetana B.J. Hunnicutta 1975. godine, što je bila njegova prva velika holivudska prilika. Farrellov lik osmišljen je između treće i četvrte sezone, kada je Wayne Rogers, koji je glumio kapetana "Trappera" Johna McIntyrea, napustio seriju. Farrell (87) je u seriji ostao do posljednje sezone, a čak je napisao i režirao nekoliko epizoda.

Nakon finala serije M*A*S*H, Farrell je nastavio glumačku karijeru u seriji "Providence" iz 1999. godine, gdje je glumio veterinara Jima Hansena. Nakon "Providencea", Farrell se pojavio u serijama "Kućanice", "Zakon i red: Jedinica za posebne žrtve" i "Supernatural".

Godine 1984. Farrell se oženio glumicom Shelley Fabares nakon razvoda od Judy Hayden. Farrell je nakon toga postao aktivist za politička i društvena pitanja, a napisao je i objavio dvije knjige.

Lawrence Lavon Linville poznat je po ulozi kirurga bojnika Franka Burnsa. Počeo je gostujućim ulogama u TV serijama poput "Bonanze", "Nemoguća misija" i "Mannix". Godine 1972. potpisao je petogodišnji ugovor glumeći snobovskog kirurga, zamjenika zapovjednika u 4077. M*A*S*H. Na kraju ugovora, produkcija mu je ponudila produženje ugovora za još dvije godine, ali Linville je odbio.

Godine 1984. Linville je glumio u ABC-jevoj televizijskoj sapunici "Paper Dolls". Serija od 14 epizoda pružila je pogled iza kulisa modne industrije. Linville se ženio pet puta, a iza sebe je ostavio Deborah Guydon kada je 2000. umro od posljedica upale pluća.

Wanye Rogers već je bio glumac u usponu kada se pridružio produkciji serije M*A*S*H. Rogers se prijavio na audiciju za ulogu kapetana "Trappera" Johna McIntyrea, torakalnog kirurga, zbog njegova vedrog pogleda na život. Međutim, kako su se priče mijenjale tijekom godina, Rogers nije bio oduševljen razvojem svog lika i otišao je prije četvrte sezone.

Godine 1985. glumio je bojnika Tonyja Nelsona uz Barbaru Eden u televizijskom filmu o ponovnom okupljanju "I Dream of Jeannie... Fifteen Years Later". Izvan glume, Rogers je razvio interes za upravljanje novcem i postao je panelist u emisiji Fox Business Networka "Cashin' In" s Ericom Bollingom. Rogers je preminuo od komplikacija upale pluća 2015.