Serija 'The Red King' stigla je na Pickbox NOW: Misterije, tajne i snažna priča o policijskoj istrazi

Za sve obožavatelje krimi serija na streaming kanal Pickbox NOW ovih se dana vratila jedna od najboljih britanskih serija ikad - “Line of Duty”. No da ne bi sve ostalo na reprizama, od 22. studenoga dostupna je još jedna britanska uspješnica premijerno prikazana u Velikoj Britaniji u travnju.

“The Red King” kriminalistička je serija o zbivanjima i istrazi ubojstva dječaka na fiktivnom otoku St. Joryju koji je dom poganskoga kulta koji je utemeljila obitelj koja je tamo davno živjela. Mještani tvrde da kult više ne postoji, no ubojstvo upućuje na to da netko i dalje njeguje odanost paganskom Bogu zvanom Crveni kralj. Režirali su je Daniel O’Hara i Lisa Clarke prema priči Tobyja Whithousea.

Foto: PROMO

U šestodijelnoj triler-seriji prepunoj misterija, tajni i jezive atmosfere pojačane zvukovima isprepleće se snažna priča o zamršenoj policijskoj istrazi sa zastrašujućim narodnim hororom, a glumačku postavu predvodi već dobro poznato lice iz britanskih serija Anjli Mohindra koja igra detektivku Grace Narayan. To joj je treća policijska uloga nakon uloga u serijama “The Suspect” i “Wild Bill”.

Tu su još sjajni Mark Lewis Jones kao staromodni lokalni šef policije Gruffudd Prosser, Adjoa Ando igra beskompromisnu lady Heather Nancarrow, Marc Warren kao emotivno nestabilni dr. Ian Prideaux...

- Ovo je spoj ‘Umorstva u Midsomeru’ i ‘The Wicked Mana’ (kultni britanski horor film snimljen 1973. u režiji Robina Hardyja, op. a.). Drži pozornost od početka do kraja - samo su neki od komentara kritičara, a i Guardian se složio da je “The Red King” hommage “Čovjeku od pruća”.