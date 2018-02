Serratos: 'Sviđa mi se što je moj lik šokirao gledatelje...'

U srpnju 2013., kad je bila audicija za ulogu Rosite Espinose u “Živim mrtvacima”, teško da je itko mogao zamisliti egzotičnu ljepoticu Christian Serratos (27) prekrivenu znojem, prljavštinom i krvlju, u stalnoj borbi sa zombijima. No sad je i više nego jasno da je to bio jako dobar potez. Samozatajna Rosita s vremenom se “spetljala” s Abrahamom. No kad ga je Negan “sredio”, odjednom je izašla iz sjene.

Prije nego što je nemilosrdno ubijala zombije i neprijatelje svoje grupe, koju predvodi Rick Grimes, Christian se nalazila u svijetu vampira u “Sumrak sagi”. U njoj je glumila odanu i dragu Angelu, najbolju prijateljicu junakinje Belle. Glumački zanat “pekla” je u tinejdžerskim serijama poput “Hannah Montana” i “Zooey 101”.

Foto: promo

Kao djevojčica Serratos je bila zaljubljena u klizanje, kojim se počela baviti s tri godine. Sa sedam je potpisala manekenski ugovor s agencijom Ford Models. Serratos se “Živim mrtvacima” pridružila 2014., a kao Rositu ponovno je gledamo vidjeti u drugoj polovici osme sezone koja se premijerno prikazuje na Foxu 25. veljače.

Što ste naučili glumeći Rositu Espinosu?

Glumim je već pet sezona i puno sam od nje naučila. Jako je poštujem jer ima osobine koje pokušavam usvojiti u privatnom životu. Ovo mi je najteži posao dosad, ali nevjerojatno iskustvo. Mislim da sam toliko toga ‘pokupila’ da sam i više nego spremna za idući angažman.

Scene u ‘Živim mrtvacima’ izgledaju zahtjevno, fizički i emotivno. Kako se pripremate na to?

Ne pripremam se. Došla sam na set, ne znajući kakve me poteškoće očekuju. Ali jednom kad dođeš, nemaš izbora, moraš dati sve od sebe. Na svu sreću, mi glumci se međusobno podupiremo i pomažemo si. Ovaj posao te zaista može dotući. Kad na ekranu izgledamo premoreno, to je zato što i jesmo (smijeh).

Foto: promo

Koja vam je scena u 8. sezoni bila najteža?

Na setu smo po 16 sati i neprestano radimo. Dok ne pamtimo dijaloge, radimo vratolomije, tako da nijedan dan nije lagan. No najteža mi je bila prva scena koju sam snimila nakon porođaja. Rodila sam carskim rezom i još sam se oporavljala. Tad su mi na rame stavili pravi raketni lanser, a ja sam se skoro srušila pod njegovom težinom. Nisam bila u stanju nositi težu torbicu, a kamoli tek oružje od 20 kg. Na svu sreću, jedan se snimatelj dosjetio privezati ga za držač kamera pa sam to mogla izvesti i na kraju je izgledalo odlično.

Što mislite, kako biste se vi snašli u zombi apokalipsi?

Mislim da bih se jako bojala, ali Rosita nema straha, ona je jako hrabra i zbog toga joj se divim. Čak i kada se boji, ona to pokazuje vrlo suptilno. Mislim da je jako seksi što je tako tajnovita. Na svu sreću, ako me ikad dočeka apokalipsa, ova serija me naučila nekoliko trikova koje bih mogla iskoristiti u takvoj situaciji (smijeh).

Vaš lik u seriji dobiva sve veću pozornost. Sada kad su je gledatelji malo bolje upoznali, što mislite koja ih je njezina osobina najviše iznenadila?

Rosita je dosad bila vrlo mirna i tajnovita. U prvoj epizodi sedme sezone, kad je Negan ubio Abrahama i Glenna, mislim da je nešto ‘izašlo’ iz nje. Postala je jako osvetoljubiva i ljutita, odlučivši se pobrinuti da više nikad ne izgubi nekoga tko joj je blizak. U stripu ‘Živi mrtvaci’ Rosita je jako lijepa i seksi, ali to nije ono što je čini zanimljivom. Njezina osvetoljubivost je ružna, ali svaki se lik na drukčiji način nosi s određenim trenucima, baš kao i u stvarnom životu. Sviđa mi se što su njezini potezi šokirali gledatelje.

Foto: promo

Iako je teško snimati sve te zahtjevne scene, zabavljate li se ikad na setu?

Cijelo vrijeme. Toliko se dobro međusobno poznajemo da znamo kad nekome treba pomoć ili samoća. Svi na setu smo jako bliski. Uvijek se trudimo da nam bude zabavno, inače bismo poludjeli. Pokušavamo ne zaboraviti da se ipak radi o zabavi.

Kako se opuštate nakon radnog dana?

Prvo na redu je tuširanje. Poslije snimanja smo često fizički prljavi, a kad operem lice i kada se otuširam, osjećam se svježe i opušteno. Volim pojesti dobar obrok i popiti koktel. Ako smo imali posebno težak dan na snimanju, svi se nađemo i opustimo se uz finu večeru i piće.

Zadnja epizoda prve polovice osme sezone završava mračnim tonom. Jedan od glavnih likova je na samrti. Hoće li Rickova ekipa ikada vidjeti “bolje dane”?

Nadam se da neće (smijeh). Ako će im biti dobro, serija će postati jako dosadna. Nadam se da će likovi koje volimo nastaviti umirati jer se o tome serija i radi. Zbog toga je toliko fascinantna i bolna za gledanje te nama glumcima predstavlja velik izazov.