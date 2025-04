Sestra Freddieja Mercuryja dala je milijune za njegove stvari? Bivša cura ih prodala na dražbi

Sestra legendarnog pjevača i frontmena grupe 'Queen' navodno je bijesna na njegovu bivšu djevojku koja je stvari Freddieja Mercuryja prodala na dražbi, prenosi britanski The Sun.

Kashmiru Bulsaru (73) navodno je jako uzrujalo što je Mary Austin predmete koje joj je ostavio pokojni glazbenik prodala.

Foto: Profimedia

- Kashmira je bila ljuta i uzrujana kad je vidjela da je toliko stvari njezina voljenog brata stavljeno na prodaju", rekao je izvor blizak Mercuryjevoj sestri. Kashmira je zato, zajedno sa svojim sinom Jamalom Zookom i osobnim asistentom, u tajnosti sudjelovala na aukciji u kući Sotheby's, na kojoj je naposljetku potrošila 3 milijuna funti za neke od predmeta. Izdvojili su ogroman budžet, pa su zapravo bili jako zadovoljni konačnom brojkom, unatoč tome što su platili znatno više od procijenjene cijene za svaki predmet. Naravno, Kashmira cijeni to koliko je Freddie bio obožavan diljem svijeta, ali ju je rastužila pomisao da neke od njegovih sentimentalnih stvari neće biti s njegovim voljenima - navodi izvor za The Sun.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Među Freddiejevim stvarima koje je Kashmira navodno kupila su i jukebox, prsluk s Freddiejevim mačkama koji je glazbenik nosio na snimanju spota za pjesmu ''These Are The Days Of Our Lives'' te osam stranica ispisanih radnim verzijama stihova za pjesmu ''Killer Queen''.

Freddie je upoznao Mary Austin kada se on iz rodnog Zanzibara preselio u London 1970. godine. Tri godine kasnije počeli su zajedno živjeti, no Freddie joj je 1976. priznao da je gej, nakon čega su prekinuli. Iako se nikad nisu vjenčali, Freddie je u nekoliko navrata Mary nazvao svojom ženom. Ostali su u dobrim odnosima sve do njegove smrti 1991. godine.