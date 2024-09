Sestra Kate Moss predozirala se lijekom koji se zloupotrebljava za mršavljenje: Najgora odluka

Manekenka Lottie Moss, polusestra supermodela Kate Moss, završila je u bolnici nakon predoziranja Ozempicom, lijekom namijenjenim dijabetičarima koji mnogi zloupotrebljavaju za mršavljenje. Lottie je Ozempic nabavila preko prijateljice. Priznala je kako je dva tjedna koristila lijek zbog kojeg joj je pozlilo, a rekla je i kako bi "radije umrla" nego ga ponovno koristila.

Rekla je kako su joj se lice i ruke krenuli grčiti te da joj je to bilo jedno od najstrašnijih iskustava u životu. Nakon što su ju pregledali u bolnici saznala da je doza koju je koristila namijenjena za osobe koje imaju više od 100 kilograma, dok je ona imala oko 60.

- Prije nekoliko mjeseci nisam bila sretna zbog svoje kilaže, imala sam prijateljicu koja ga je mogla nabaviti za mene. Dobila ga je od liječnika, ali nije kao da odete u ordinaciju i on vam ga prepiše, izmjeri krvi tlak, testira vas, što rade kad zapravo trebate koristiti nešto kao Ozempic. Na kraju dana, to je lijek, opasan je i namijenjen je za gubitak kilograma kod ljudi koji su pretili. Kad sam ga ja uzimala, doza koju sam uzimala je bila namijenjena za ljude koji imaju 100 kilograma ili više, a ja sam imala oko 60. To su neke male stvari za koje bi bilo dobro da sam znala prije nego što sam ga koristila. Ali, uzimala sam ga, ubrizgavate ga u nogu i to je bila najgora odluka koju sam ikad donijela. Ovo je upozorenje za sve. Molim vas, ako razmišljate o uzimanju, nemojte, nije vrijedno - ispričala je u podcastu.

Ispričala je kako je došlo do povraćanja, gubitka boje u koži i drastičnog gubitka kilograma. Rekla je kako je nakon prve doze sa 60 kilograma pala na 57, a potom i na 53.

PA/Pixsell | Foto: PA/Pixsell

- Radije bih umrla bilo koji dan nego ga koristila opet. Toliko mi se povraćalo od njega. Uzimala sam ga dva tjedna. Dolazi uz olovku i drugačije doze, uzimate jednu injekciju tjedno, jednu sljedeći tjedan i uzimate ga svaki tjedan, a ja se nikad nisam osjećala lošije u životu. Povraćala sam, bilo je užasno. Prvi put sam uzela manju dozu, a onda sam ju povećala. Kasnije sam ležala u krevetu dva dana, osjećala se bolesno, moja kilaža se spustila. Kad je riječ o tjednima, to nije zdrav gubitak kilaže - ispričala je.