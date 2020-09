'Sestra me skoro uvukla u svijet prostitucije, a posesivni muž mi nije dao da idem ni na burgere'

<p>Glazbena diva <strong>Mariah Carey</strong> (50) nerijetko iznenađuje javnost osebujnim istupima na društvenim mrežama, a ništa manje kontroverzi nisu izazvali njezini tek objavljeni memoari 'The Meaning Of Mariah Carey'.</p><p>U njima je progovorila o detaljima privatnog života, a neke od njih objavio je <a href="https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-54340236">BBC</a>. Mariah se, među ostalim, prisjetila brojnih svađa oca <strong>Alfreda </strong>i brata <strong>Morgana</strong>.</p><p>- Bilo je posve uobičajeno da netko šakom napravi rupu u zidu ili da stvari lete po kući - otkrila je.</p><p>Osvrnula se na period kada je imala svega šest godina pa je morala zvati susjeda upomoć jer joj je otac napao majku. Stigli su i policajci, a jedan od njih je rekao: 'Ako ovo dijete preživi, to će biti pravo čudo'.</p><p>Glazbenica je 'prozvala' i sestru <strong>Alison</strong> za koju smatra da ju je uvukla u rizične situacije. Primjerice, spomenula je sestrinog dečka za kojeg je Mariah, kaže, tek kasnije shvatila da je svodnik.</p><p>Tvrdi da ju je, kad joj je bilo samo 12 godina, pokušao zavesti tako što ju je odveo u kino gdje je odmah stavio ruku oko nje. Šokirala se kad je shvatila da nosi pištolj pa je pobjegla iz kina. </p><p>No ni tu nije kraj njezinim priznanjima u memoarima. Pjevačica se 1993. udala za <strong>Tommyja Mottolu</strong> (71) koji joj je osigurao prvi ugovor te ju je nagovorio da snimi božićni album na kojem je njezin najveći hit 'All I Want For Christmas Is You'.</p><p>Ipak, Mottola je navodno bio vrlo ljubomoran muž koji je kontrolirao svaki njezin korak. To je pokazao 1996. kad je Mariah u kućnom studiju snimala remiks pjesme 'Always Be My Baby' s hip hop producentom <strong>Jermaineom Duprijem</strong> (48) i repericom <strong>Da Bratom </strong>(46).</p><p>Kada su završili sa snimanjem, pjevačica i Da Brat automobilom su otišle na hamburgere u Burger King pa je Mottola 'poludio' te je za njom poslao naoružane čuvare.</p><p>- Prodala si milijune ploča, curo. Živiš u palači, Imaš sve, ali ako ne možeš otići u Burger King kad želiš, onda zapravo nemaš ništa. Moraš otići odavde - rekla joj je reperica dok su jele hamburgere. </p><p>A ona ju je, čini se, poslušala s obzirom na to da se razvela od Mottole već iduće godine.</p>