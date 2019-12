Sestre Sandić: 'Za kafanski keš moraš biti i dobar psiholog...'

Težak je kruh kafanskih pjevačica. Besane noći, razvučeni osmijeh i kad im se plače te potpetice koje izazivaju vertigo na sam pogled. No kad uspiju, tramvaj zamijene luksuznim limuzinama, a oronulu kadu svojom jahtom. Kad im netko zamjeri drugorazredne pjesme, one se sjete prvorazrednog luksuza u kojem žive. U serijalu o životu kafanskih pjevačica donosimo njihove životne priče u kojima otkrivaju tko najbolje kešira, a tko ih “zaboravlja” platiti. Mnoge su karijeru gradile upravo u zagrebačkim noćnim klubovima u vrijeme kad nije bilo popularno javno reći da si ljubitelj cajki...

Sestre Sandić - Marija, Stojče i Milena, glasnice su izvježbale još kao djeca u istoimenoj etno grupi. Milena i Stojče danas pjevaju po kafanama i klubovima te sanjaju o velikim karijerama. Obje su zabavljale hrvatsku publiku, a Milenu se i dalje svakoga petka može vidjeti u našem urnebesnom klubu. Daleko su još sestre od zarade kojom se može dičiti, primjerice, Sandra Afrika, ali imaju velike snove.

Foto: Privatni album

- Nikad se nisam ugledala na druge, uvijek sam se trudila biti svoja i sanjati veliku karijeru. Volim muziku. U mojem repertoaru, kao i u ‘play listama’, može se naći sve i svašta jer svaka muzika liječi dušu - kaže nam Milena, čiji su pjevački talent, kao i kod sestara, otkrili njezini roditelji. Od njih tri samo se Stojče okušala u najpoznatijem srpskom pjevačkom talent showu.

Bilo je to 2013., kad je postala punoljetna. U pratnji su joj bili sestre, prijateljica i roditelji. Nitko joj u žiriju nije dao prolaz pa su sestre i zaplakale, no Stojče je to stoički izdržala sa smiješkom. Okanila se procjena stručnjaka te primila kafana i klubova. Istim putem ide i Milena, koju talent-emisije nikad nisu zanimale.

- Nikad nisam sanjala o toj i sličnim emisijama. Vjerovala sam da ću i bez toga napraviti uspjeh. Još idem ka svojem cilju i snovima - iskreno će Milena. Smatra da se rodila s talentom pa pjevačke škole nije pohađala.

Foto: Privatni album

- Pjevačko znanje stekla sam pjevajući tradicionalnu muziku, a rodila sam se s talentom. Radila sam mnoge poslove u tinejdžerskim danima i nikad se nisam toga stidjela. Uvijek sam bila ponosna na sebe jer od roditelja odavno nisam uzimala novac. U odnosu na te tinejdžerske poslove pjevanje se svakako više isplatilo - kaže Milena, koja se, ističe, nikad ne bi posramila zbog pjevanja u kafanama.

- Svi znamo da je u kafanama najbolji bakšiš. Svakako ne treba zaboraviti odakle smo došli. Smatram da se trebamo ponositi time kad steknemo velike uspjehe i osvrnuti se na to što smo sve postigli - kaže Milena.

Kafanske pjevačice često ističu kako moraju biti i psihijatri bez diplome jer se moraju nositi s mnoštvom različitih ljudi i karaktera. Nekad pjesma nije dovoljna.

Foto: Privatni album

- Vrlo često se susrećem s raznim profilima ljudi. Ovaj posao me je naučio da budem psiholog i procijenim ljude, čak i predvidim situacije. Tako da sam naučila balansirati i biti dobra sa svima, a ipak ostati na distanci - kaže Milena, koja ne otkriva je li zauzeta pa odgovara poput iskusne političarke: “Svaka lijepa djevojka ima udvarače bez obzira na to je li pjevačica. S time se nosim kao i sve druge djevojke. Kad je ljubav prava, smatram da ne postoje prepreke”.

Ističe da se ne sjeća neugodnih situacija s nastupa jer se ne osvrće na loše stvari u životu.

Posao kojim se bavi smatra zahtjevnim, ali kaže: “Ako predano radite i volite to što radite, ništa nije teško”. Na pitanje ima li u planu sa sestrama osnivanje benda ili zajedničke nastupe, kaže: “U mlađim godinama imale smo etno grupu Sestre Sandić. Sad je svaka krenula svojim putem, ali sigurno ćemo kad-tad ponovno udružiti naše glasove”.

Dok kafanske pjevačice u usponu stidljivo govore o svemu što taj posao nosi, kako njihov život izgleda, ispričala nam je naša najstarija kafanska pjevačica Višnja Vitas (52).

Ona je u kafanama ostavila svojih tri desetljeća. Nema nekretnina, auta i jahti, ali ima psića Atosa, kojega joj je poklonio gazda Momo. Ima i malu trgovinu sa slatkišima te zahvaljujući njoj, kako sama voli reći, i “300 svoje dječice”.

Foto: Privatni album

- Težak je kafanski kruh, iako sam na početku mislila kako radim što volim i još me za to nagrade. No to je kruh bez sigurnih primanja. Nekad u noći zaradite ono za što se netko muči cijeli mjesec, ali ima perioda kad su napojnice skromne. S godinama sam naučila kako živjeti s takvim oscilacijama u primanjima i nikad nisam ostala bez novca. No mnoge pjevačice pokleknu u doba ‘suše’ - otvoreno će Višnja. Pojasnila je da u doba suše mnoge pjevačice pobrkaju pjevanje s prostitucijom.

- To naprosto prezirem - kaže Višnja, koja zna više od 3000 pjesama na pamet. U kafanama se nagledala svega, no za razliku od mlađih kolegica, konkretno pojašnjava na što misli: “Gledala sam muškarce koji su dolazili s djevojkama pa se vraćali s njihovim majkama, gledala sam i one koji su dolazili sa ženama i imali s njima djecu pa ljubovali s njihovim sestrama... Smirivala sam podivljale tipove i opet se u kafanu vraćala”. Višnja nije samo pjevačica, ona je i glumica koju se može gledati u Kerempuhu i ITD-u.

POGLEDAJTE VIDEO: