Pjevačica preko tima tvrdi da joj je vinar prijatelj. Dok su ljetovali, bio joj je tjelohranitelj. Seve je nedavno cijelu ekipu odvela u vinariju kraj Voštinića. Suprug Igor tad nije upao na zabavu njezina malog kruga velikih ljudi...

<p>Pjevačicu suprug <strong>Igor Kojić</strong> (33), kažu nam susjedi na zagrebačkom Kozjaku, nije posjetio više od šest mjeseci. Supružnici se i dalje prate na društvenoj mreži, no posljednji put javno su komunicirali za Igorov rođendan prije četiri mjeseca, kad mu je <strong>Severina</strong> (48) zaželjela sve najbolje. Kako doznajemo sa suda, Severina i Igor i dalje su u braku. Do jučerašnjeg dana nitko od njih nije podnio zahtjev za rastavom.</p><p>Pjevačica se u međuvremenu, prema pisanju srpskog Starsa, zbližila s mladim vinarom <strong>Tomislavom Voštinićem</strong> (38). Severina je ovo ljeto s mladim vinarom bila na krstarenju, a tad ga je predstavljala kao svojega tjelohranitelja. Otišli smo u Graberje Ivanićko te smo posjetili vinariju Voštinić Klasnić, čiji je vlasnik Tomislav. Tamo su nas dočekala dva radnika koja nisu bila rječita kad smo ih pitali za Severinu.</p><p>- Nemamo komentara, mislim da bi Vam bilo najbolje da za to kontaktirate vlasnika - rekli su nam te dodali kako je Tomislav trenutačno na poslovnom putu i da ne znaju kad će biti u vinariji.</p><p>Mještani koje smo zatekli u lokalnom kafiću kažu nam kako su upoznati s činjenicom da je Severina bila u Tomislavovoj vinariji. Kaže kako se "priča po selu" da tu nečeg ima.</p><p>- Čuo sam da tu postoji nekakva veza - rekao nam je gost.</p><p>- Ljubavna veza? - upitali smo ga. </p><p>- To sam čuo prije mjesec dana - odgovorio nam je, no nije znao više detalja, kao ni ostali gosti koje smo pitali.</p><p>Krajem ljeta Severina je svoje društvo odvela u Voštinićevu modernu vinariju pola sata vožnje od Zagreba, o čemu svjedoči fotografija na njezinoj društvenoj mreži, koju je objavila 19. rujna. Severina je tad, na brdu iznad Ivanić Grada, pozirala u crvenoj dekoltiranoj haljini okružena najbližim prijateljima, novim/starim menadžerom <strong>Tomislavom Petrovićem</strong>, PR-om <strong>Davorom Grginom</strong>, dr. <strong>Natašom Desnicom</strong>, s kojom se intenzivno družila ovo ljeto na moru, PR-kom <strong>Vedranom Vasić</strong> i nećakinjom <strong>Mijom Popović</strong>, koja i živi s njom na zagrebačkom Kozjaku.</p><p>Severina i njezino društvo tad su nazdravljali s čašama vina. Kad je Seve prije tri mjeseca objavila tu fotografiju, mnogima je u prvi plan upao upravo Tomislav., ali Tomislav Petrović, jer to je bila prva zajednička fotka nakon što su se pomirili otkako Igora Kojića nema u njezinoj blizini. I to od travnja!</p><p>- Za nas ovo nije samo vinarija. Ovdje se punimo i stvaramo. Družimo i kreativno izražavamo. Živimo u skladu s prirodom i pretačemo njezine ljepote u svakodnevni život – izjavio je mladi Voštinić u kolovozu za portal Sevine prijateljice, bivše manekenke <strong>Ive Radić</strong>.</p><p>Voštinić, koji iza sebe ima brak, nije bio dostupan za komentar nove veze, iako prati pjevačicu na Instagramu. Seve se nakon napisa o novoj vezi oglasila preko svojeg PR tima.</p><p>- Htjeli bismo vas informirati kako se radi o osobi iz šireg kruga Severininih prijatelja, u čijoj vinariji je održan event na kojem je, između ostalog, prisustvovala Severina i s društvom. Ovim putem odbacujemo svaku insinuaciju o bilo kakvoj drugačijoj vrsti odnosa - poručila je Severina preko svojega tima. </p><p>Seve još prati samo još uvijek zakonitog supruga Igora. U nedjelju su imali petu godišnjicu beogradskog vjenčanja na kojem je bilo 600-tinjak uzvanika. No pjevačica i nogometni menadžer nisu se oglasili po tom pitanju na Instagramu. Kao što ne viđaju Igora na zagrebačkom Kozjaku, susjedi nisu vidjeli ni mladog vinara. Seve zato redovito obilazi menadžer Tomislav Petrović, koji joj nakon Igora ide po namirnice u obližnju trgovinu.</p><p>Nakon što je objavljeno da Seve ima novog dečka, Igor se oglasio na društvenoj mreži. Na Instagram Storyju objavio je videa s Kosova gdje je u posjetu manastiru. Srpski mediji pišu da se nakon zahlađivanja odnosa sa Severinom posvetio vjeri, o čemu svjedoče i fotografije koje objavljuje na društvenoj mreži. Srpski mediji nadalje pišu da je Igor trajno htio ostati u manastiru, no da ga je u tome spriječio otac Keba. Inače, Seve i Igor su se i navodno posvađali kad je na proljeće mjesec dana provela kod Kojićevih u Beogradu. </p>