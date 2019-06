Seve izula iz cipela plesačice, a prolaznike pozdravila s tonske

Prvi je put Severina Kojić (47) na CMC festivalu u Vodicama, a prvi put će ondje biti i nagrađena. Kako doznajemo od organizatora, nagradu će joj dati za 'najiščekivaniji album godine'. Isti taj album, promocijska služba pjevačice proglasila je i najprodavanijim albumom u regiji, iako za to nemaju nikakve službene potvrde. To joj je prvi nakon čak šest godina pauze.

- Moja pauza je ništa spram Grašinih recimo. Mi se natječemo tko će dulje pauzirati - opušteno je pojasnila prije nekoliko dana u emisiji 'U svom filmu' Tončice Čeljuske. Zbog pitanja voditeljice pjevačici 'Je li moguće da ti, kao Severina, kao neka osoba ne možeš dobiti pravdu, pravilan i korektan pristup?', članica Hrvatske komore socijalnih radnika uputila je zahtjev za isprikom HRT-u, a komora ju je u tomu javno podržala.

Severina je u Vodice stigla u pratnji supruga Igora Kojića (31), a ondje je srela poznanicu Vjekoslavu Bach (47) pa se fotografirala s njom i bebom koju je prigrlila.

- Moja velika duša... moja Severina - komentirala je Bach fotografiju i objavila ju na Instagramu.

Na tradicionalnom izletu brodom oko Vodica, Severina nije došla na druženje s kolegama. Iako je najavljena kao specijalna gošća kojoj će uručiti posebnu nagradu za izvođača godine, njezino ime ne pojavljuje se na promotivnim katalozima kao ni na službenom glazbenom CD-u.

Kako je dobila posebnu nagradu, tako je imala i posebne zahtjeve. Na probi u četvrtak nije željela niti novinare niti obožavatelje, premda se valjda zbog njih i bavi poslom kojim se bavi. Pjevačica je generalnu probu za nastup imala večer prije svih ostalih izvođača, potvrdili su nam iz organizacije festivala, a njezin nastup očekuje se u 21 sat.

No, jutro je pametnije od večeri pa je u petak ipak popustila malo. Gledalo ju je pedesetak obožavatelja. Severina im je mahnula i rekla ‘dobar dan, kako ste’... Nosila je na sebi bijelu majicu s natpisom 'The youth will always win', crne trenirku i tenisice, a jedna od pjesama koju je 'isprobavala' je i 'Moja štikla'.

Nastup je pomno spremala, imala je tri plesačice, među njima su i Tina Walme i Helena Janušević iz showa 'Ples sa zvijezdama', koje je 'izula' pjesmom pa su ostale bose na bini. Srećom pa ih je poslužilo toplo i sunčano vrijeme.

Kraj pozornice je cijelo vrijeme budno promatrao probu Davor Grgin, Severinin časnik za medije. Pjevačica je pratećem bendu i vokalima davala upute kako bi trebalo svirati i pjevati, a najviše na pjesmi 'Dobrodošao u klub'.

U ležernom izdanju, ne baš kao Severina u trenirci, došao je Amir Kazić Leo (53), koji je sa Severinom otpjevao 'More tuge', a zajedno su i zaplesali na pozornici...